Bourges : le masque reste finalement obligatoire dans l'hyper centre ville

Le préfet du Cher fait marche arrière et maintient finalement le port du masque dans l'hyper centre de Bourges. Le masque en revanche n'est plus obligatoire à Saint-Amand-Montrond, Orval, Saint-Satur et Sancerre.

Dans un premier temps, Jean-Christophe Bouvier, avait rédigé un premier arrêté, mercredi soir pour restreindre le port du masque aux marchés et aux gares. Il n'était donc plus obligatoire dans ces centres villes. Revirement ce jeudi après-midi, le masque reste finalement obligatoire dans le centre de Bourges et uniquement là. Le préfet a tenu compte des réactions de certains des maires concernés, pour faire évoluer son arrêté.

Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher © Radio France - Michel Benoit

Pas le moment de relâcher la vigilance

Le parfum de retour à la vie presque normale n'aura duré que 24 heures, un petit jeudi seulement où il aura été possible de se promener sans masque dans les rues de Bourges. Humer l'air à pleins poumons, sans risque de PV à 135 euros. Le préfet voulait ainsi rendre le port du masque identique partout dans le département. C'est à dire uniquement dans les lieux à forte affluence, les marchés et gares. D'autant affirme Jean-Christiophe Bouvier que l'incidence du virus n'est pas forcément plus faible là où on porte le masque.

Mais le maire de Bourges, et le maire de Sancerre notamment, ont fait valoir d'autres arguments : avec le retour des beaux jours, il y a plus de monde dehors, et ce n'est donc pas le moment de relâcher la vigilance, d'autant que l'incidence reste élevée dans le Cher : juste en dessous des 250 cas de covid pour 100.000 habitants, le seuil d'alerte à ne pas dépasser. Le préfet les a donc entendus : un compromis a été trouvé avec le retour du masque mais uniquement dans l'hyper centre de Bourges. Les quartiers annexes ne seront pas concernés. Les regroupements de plus six personnes eux restent interdits.