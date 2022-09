Bourges : le ministre de la transition énergétique veut aller plus vite et plus fort

Au 1er janvier 2023, les passoires thermiques en catégorie G seront interdites à la location. Cela va tendre le marché car certains propriétaires refusent de se lancer dans des travaux d'isolation qui leur coûteront trop cher. Le ministre de la transition énergétique reste cependant optimiste : " Je ne pense que ce comportement durera. Certains ont misé sur le fait que nous n'appliquerions pas les textes qui ont été votés, en pensant que l'on s'accommoderait de ces passoires énergétiques. Sauf qu'il faut bien avoir conscience du fait que si on ne commence pas par lutter contre les endroits qui gaspillent le plus, on n'aura aucune légitimité à être entendu par l'ensemble des citoyens à qui on demande des efforts. Quand le prix de l'électricité et du gaz était celui que nous connaissions il y a un an, je comprends qu'il y ait eu parfois des réticences, aujourd'hui il faut réaliser qu'il est nécessaire de faire ces travaux d'un point de vue écologique mais aussi économique. "

Le bâtiment principal de l'Insa bénéficie de travaux de rénovation énergétique pour un montant de trois millions d'euros, financés par France Relance. © Radio France - Michel Benoit

Le ministre est venu vanter le fonds vert, plus d'un milliard d'euros supplémentaires à disposition des collectivités territoriales. Ce fonds d'accélération de la transition énergétique va remplacer le fonds friches. L'enveloppe sera même supérieure a expliqué Christophe Béchu : " Ce fonds vise à les aider à investir dans des projets qui améliorent le cadre de vie et qui permettent d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Par exemple, déminéraliser une cour d'école pour créer un îlot de verdure, ou requalifier une friche pour diminuer l'étalement urbain. " Très bien, mais les élus locaux ne sont pas rassurés pour autant puisque le président Macron, c'était une promesse de campagne, a annoncé la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est moins d'impôt pour les entreprises, mais Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges se demande comment l'état va compenser ce trou dans sa caisse : " Pour Bourges Plus, c'est très important puisque c'est 11 millions d'euros, sur un budget principal de 70 millions. Vous imaginez bien qu'on a besoin de garantie alors qu'on réfléchit au prochain budget et d'étaler cette suppression pour en réduire l'impact."

Le ministre de la transition énergétique a échangé avec des élèves de l'INSA de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Cette CVAE sera compensée par une fraction de TVA, reversée aux collectivités a précisé le ministre de la transition énergétique. Personne n'y perdra selon Christophe Béchu : " Les régions ont bénéficié de ce dispositif quand on a supprimé la part régionale de la CVAE et aujourd'hui, vous ne les entendez pas se plaindre sur ce dispositif parce que la compensation est à la hauteur et qu'elle bénéficie de la dynamique économique du pays." Cette compensation sera débattue au parlement dans le cadre de la prochaine loi de finances à l'automne.