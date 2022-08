Bourges : le nouveau préfet du Cher est arrivé

Le nouveau préfet du Cher a pris officiellement ses fonctions ce mardi : Maurice Barate, 61 ans remplace Jean-Christophe Bouvier, parti en Martinique. Maurice Barate a déjà travaillé en Berry puisqu'il a été directeur de la Centrale de St-Maur, de 1995 à 1997. Maurice Barate était sous-préfet à Cergy Pontoise en région parisienne. Il avait été également secrétaire général de la préfecture de région à Orléans. Parmi ses priorités : la gestion de l'eau dans le Cher (on dénombre beaucoup de syndicats de distribution et la présence de nombreux bassins versants complique n'arrange pas la situation l'été) et l'organisation des intercommunalités, parfois encore trop petites. Cela peut nuire à l'efficacité de leur action. Marié, Maurice Barate a deux grandes filles : l'une est policière et l'autre, gendarme !