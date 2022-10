Bourges : le Paris Mozart Orchestra se décentralise dans la capitale berrichonne

Onze écoles visitées en trois jours. Cela rappellerait presque le rythme effréné du tour d'Europe réalisé par Mozart, lorsqu'il était enfant. Une violoniste, un contrebassiste et une cheffe d'orchestre vont à la rencontre des élèves pour les éveiller à la musique et en particulier à celle de Mozart. Et les relations vont se développer entre le Cher et cet orchestre basé à Paris. Sa créatrice, Claire Gibault, une des rares femmes cheffe d'orchestre, a l'intention de s'investir pour devenir ambassadrice de la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture en 2028. Le Paris Mozart Orchestra envisage de se délocaliser en partie à Bourges : " Oui, tout l'orchestre participe à cette candidature " confirme Claire Gibault. " On vient de commencer notre résidence pour trois ans reconductibles. On est en train de s'implanter pour un long moment parce qu'on envisage même _une résidence physique et des locaux pour nous, ici à Bourges_. On a rencontré un maire, Yann Galut, conscient de l'intérêt de la culture. A Bourges, il y a des équipements de premier ordre comme la maison de la culture, le conservatoire ou l'Antre-Peaux. Cela nous a attiré. "

Une première rencontre entre le Paris Mozart orchestra et les élèves de l'école du château à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Les musiciens de l'orchestre ont entamé leur résidence en se rendant à l'école du château de Vierzon. D Adrien joue du violoncelle et Anne-Lise du violon. Deux instrumentistes, heureux d'être là, au milieu de la classe de CM1. Des petits de CP les ont rejoints pour un éveil à Mozart et sa musique prolifique. Mozart composait déjà à quatre ans : " C'est le plus grand des compositeurs. Il a un lien aussi avec l'enfance. C'était un enfant prodige et le lien se fait tout de suite avec les élèves " assure Claire Gibault.

Certains élèves se laissent porter par la musique © Radio France - Michel Benoit

Le Paris Mozart Orchestra va ainsi aller régulièrement dans les écoles du Cher, notamment celles en réseau d'éducation prioritaire plus éloignées peut-être des salles de concert, pour semer une petite graine, et développer la sensibilité artistique des élèves : " On veut cultiver l'envie chez les enfants de s'exprimer par le chant, la musique, de développer leurs émotions, leur sensibilité. Qu'ils soient le plus créatif possible " explique la cheffe d'orchestre. Certains enfants ferment les yeux et se laisser bercer par la mélodie, d'autres miment les instruments : " Vous avez vu. Il y a des élèves qui osaient extérioriser leur émotion en vivant la musique " détaille Emilie Kazadjian, directrice de l'école du château de Vierzon. " D'autres n'osent pas encore. On est là pour les aider à prendre confiance en eux grâce à la musique notamment. "

L'école du château de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

La musique pour ouvrir des horizons parfois trop étroits dans ce quartier inscrit en politique de la ville : " Ici, les garçons imaginent leur avenir dans le sport généralement. Ils s'identifient aux footballeurs. Quant aux filles, elles ne se projettent pas vraiment. Notre rôle, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Ces musiciens qui viendront régulièrement y contribuent " poursuit Emilie Kazadjian. Les musiciens reviendront dans quelques semaines. Le Paris Mozart orchestra se produira vendredi soir (7 octobre) à la maison de la culture de Bourges.