Bourges : le Père Noël ne fera pas sa tournée magique

Chaque année, depuis 30 ans, il passait à partir de 19H00 pour remettre personnellement les cadeaux aux enfants, dans l'agglomération de Bourges, mais cela ne sera pas possible cette fois. Que les enfants se rassurent, ils auront quand même leurs cadeaux au pied du sapin. Le Père Noël les déposera de manière un peu plus discrète : " Cela aurait été très compliqué et on ne voulait pas être source de contamination en transportant ce maudit virus, explique Jacques Fleury, président de l'association des habitants du quartier Emile Martin / Jean Baffier, et Père Noël chaque 24 décembre. On avait une trentaine de demandes de familles pour voir le Père Noël et c'est un vrai crève-coeur mais on va préparer l'avenir et on va vivre d'espoir. Le Père Noël apportera l'espoir pour 2021. Que les enfants se rassurent : s'ils ne pourront pas voir et embrasser le Père Noël, il auront quand même de beaux cadeaux d'autant que je sais qu'ils ont été très sages cette année. "

