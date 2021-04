Bourges : le port du masque n'est plus obligatoire

Jean-Christophe Bouvier veut rendre les choses plus claires, plus lisibles avec la même réglementation partout dans le département, d'autant que le taux d'incidence a baissé (même s'il reste encore assez élevé à environ 245, alors que le taux d'alerte est à 250 cas Covid pour 100.000 habitants). Le port du masque reste quand même obligatoire sur les marchés et aux abords des lieux de transports : " Entre les territoires où le port du masque est obligatoire, et ceux où il ne l'était pas, il n'y a pas de différence de baisse ou de hausse du taux d'incidence " explique Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher . " Cela a baissé au même niveau dans tout le département grâce aux obligations hautes, à savoir la limitation des interactions sociales à partir de 19H00, la limitation des groupes à six sur la voie publique notamment. J'ai également pu constater que de plus en plus de personnes ne portaient plus le masque dans les rues de Bourges notamment. Il m'a semblé plus raisonnable d'expliquer aux berrichons que le port du masque reste obligatoire dans les lieux recevant du public, quand vous allez faire vos courses, en magasin ou au marché, et dans l'environnement d'une gare ou d'un lieu de transport." Le préfet estime que les forces de sécurité pourront ainsi se recentrer sur leurs missions prioritaires de sécurité publique.

Le masque n'est plus obligatoire dans les rues de cinq villes du Cher © Radio France - Michel Benoit

Un allègement des contraintes qui surprend les Berruyers : " C'est une bonne nouvelle " se réjouit cette dame. " Je l'oubliais régulièrement quand je sortais et devais remonter le chercher. Je le portais par égard pour les services hospitaliers mais on vivra mieux sans masque, même si cette décision me surprend, car le taux de circulation du virus reste à un niveau assez élevé dans le Cher. " Quant à ce retraité, il préfère garder le masque : " Je rentre du marché là ; c'est pour ça que je l'ai encore. Si je rencontre quelqu'un dans la rue, je le mettrai parce qu'on est très proche quand on discute." Enfin cet homme joue la prudence : " Je l'ai mis encore ce matin. J'ai été verbalisé en janvier à 135 euros, parce que je ne l'avais pas.. Je l'enlèverai quand tout sera vraiment clair. Je me tiens à carreau ! "