Bourges : le préfet rappelle à l'ordre les grandes surfaces et les zones commerciales

Beaucoup trop de monde dans ces magasins, le weekend dernier. Les gestes barrières oubliés parfois... Si les petits commerçants appliquent généralement bien les jauges dans leurs magasins, ce n'est pas forcément le cas dans les enseignes disposant de plus de surface. Jean-Christophe Bouvier prévient donc : le weekend prochain, il y aura des contrôles renforcés pour qu'on ne voit plus certaines choses : " On a constaté que certains commerces ne respectaient pas les jauges obligatoires. On assiste à un certain relâchement. Il faut avoir un peu de réserve et respecter les gestes de distanciation sociale et sanitaire. Ce comportement qui n'est pas spécifique au Cher, remet en cause les objectifs qui avaient été fixés de pouvoir passer les congés de fin d'année auprès de ses proches. Il y aura donc des contrôles de gendarmerie, de police et d'autres services peuvent également être mobilisés pour pouvoir constater, on l'espère, un retour à la normale, à la responsabilité de chacun. Si nous devions constater des comportements inadéquats, la consigne, c'est _zéro tolérance_. Il y aura verbalisation."

