Bourges : le prélèvement à la source des pensions alimentaires ?

Bourges, France

La déléguée aux droits des femmes du Cher a recueilli les propositions de ces femmes. Qui mieux que ces femmes isolées pouvait parler de leur situation et des remèdes possibles... Et parce que le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'argent, l'une des premières propositions porte sur le versement des pensions alimentaires : 40 % ne sont pas versées. Pourquoi ne pas instituer un prélèvement à la source, propose Sylvie. Actuellement, c'est la CAF qui se substitue au père défaillant. Deuxième grosse difficulté : comment faire garder ses enfants quand on est seule et qu'on travaille notamment en horaires décalés. Pour Marianne, éducatrice sportive, il faudrait multiplier les crèches au sein des entreprises, comme cela existe notamment dans les pays nordiques. Des propositions bien concrètes, pas forcément nouvelles que la déléguée aux droits des femmes dans le Cher, espère enfin voir aboutir : " C'est vrai qu'on a déjà identifié ces difficultés. Mais, là, on sent une volonté forte du gouvernement d'avancer sur ces sujets. A nous de nous investir ! " explique Solenn Monnerat.