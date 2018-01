Bourges, France

Le plus visible, c'est le changement de tous les horodateurs : un peu moins de 70 pour un coût d'environ 500.000 euros. Plus besoin désormais de placer le petit ticket de stationnement sur votre pare-brise. Philippe Mercier, adjoint au maire de Bourges : "Ce n'était pas très pratique. Après avoir payé, il fallait retourner à l'horodateur qui n'était pas forcément proche pour apposer le ticket. Maintenant, c'est plus pratique, on paye et on saisit sa plaque d'immatriculation. Terminé. Et les nouveaux horodateurs acceptent désormais les cartes de crédit." L'agent pourra vérifier que vous avez bien payé le stationnement, sur son petit écran électronique.

Les nouveaux tarifs de stationnement s'appliquent à partir du 2 janvier à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les tarifs sont également revus : plus cher pour le stationnement en centre ville en zone orange (10 centimes de plus pour 46 minutes, 20 centimes supplémentaires pour une heure soit 1,50 euro). Le but est d'éviter les voitures ventouses : " On veut fluidifier le stationnement en centre ville et éviter que les voitures restent trop longtemps stationnées, détaille Philippe Mercier. En revanche, les tarifs baissent en zone verte à la périphérie (seulement 1 euros pour deux heures de stationnement, contre deux euros auparavant). Globalement, les tarifs baissent également dans les parkings souterrains dont on s'est aperçu qu'ils sont sous-utilisés."

Philippe Mercier, premier adjoint au maire de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les zones bleues gratuites avec disque de stationnement ont également été étendues. La ville de Bourges crée aussi une carte de stationnement pour les résidents en centre ville. Elle n'existait pas jusqu'à présent. Cette carte permet de stationner de manière illimitée pour 20 euros par mois. Reste le sujet qui fâche : le PV passe au 1er janvier de 17 à 25 euros à Bourges (comme à Châteauroux) : "L'état transfère aux communes cette responsabilité. C'est une charge supplémentaire pour nous, explique Philippe Mercier, nous devons détacher du personnel pour cela, d'où cette augmentation du PV que l'on appelle désormais _forfait post-stationnement._" Depuis deux ans, les recettes liées au stationnement à Bourges ont baissé de plus de 25 %. Elles atteignaient 600.000 euros, il y a quelques années et s'établissent à 400.000 euros aujourd'hui.