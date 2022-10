Bourges : le Québec en fait rêver plus d'un

Il faut donc obtenir un permis de travail pour envisager de refaire sa vie au Québec. La province francophone recherche aussi des étudiants. Pour réussir : être prêt à repartir de zéro et avoir beaucoup de courage. Gare au miroir aux alouettes, l'important est de bien préparer son projet. La nature, les grands espaces... Le Québec a de quoi séduire d'autant que les besoins de main d'oeuvre sont considérables. Comme dans cette région du nord ouest du Québec, l'Abitibi - Témiscamingue : " Evidemment, il y a des secteurs où on a besoin de plus de gens " détaille Josée Hardyparé, conseillère en communication de la région. " C'est le cas dans la santé. On a besoin d'infirmières dans nos hôpitaux par exemple. On cherche aussi du monde dans le secteur minier. On a du cuivre et de l'or chez nous. On n'est pas un grand centre comme Montréal ou Québec. On a des grandes villes, mais on est surtout un grand territoire avec beaucoup de nature, la forêt, les lacs. Notre communauté est très accueillante. Le conseil que je donne, c'est de bien s'informer. Il ne faut pas oublier que c'est une expatriation et que ça se prépare. Les étudiants sont également bienvenus chez nous."

Plusieurs régions du Québec ou entreprises et organismes de formation réunis en mairie de Bourges pour le mois du Québec. © Radio France - Michel Benoit

Carine et son mari envisagent de partir au Québec d'ici un an ou deux. Cette fonctionnaire berruyère ne souhaite pas griller les étapes cependant : " On aimerait travailler à notre compte dans la restauration de mobilier. On est très attiré par l'Amérique du Nord et le Québec nous rassure car il n'y a pas la barrière de la langue. On a bien compris qu'il fallait partir avec humilité car c'est quand même assez différent de la France. Il faut être prêt à redémarrer de zéro ou presque. On en est conscient. "

Josée Hardyparé, de la provincee d'Abitibi - Temiscamingue dans le Nord Ouest du Québec © Radio France - Michel Benoit

Parfois, l'atterrissage est rude là-bas : pas de CDI au Québec, peu de congés, c'est un tout autre rapport au travail. La désillusion est parfois grande rappelle Christelle Colling, directrice et fondatrice d'objectif Quebec : " Il faut partir pour de bonnes raisons là-bas. C'est vrai qu'il y a une grande qualité de vie, de la bienveillance. Un bon équilibre entre la vie familiale et le travail, mais il faut savoir sortir de sa zone de confort, et se montrer courageux pour réussir. Les repères ne sont pas les mêmes qu'ici. Il faut savoir saisir les opportunités. On dit au Québec que les Français, ont tendance à chialer. C'est le terme employé pour ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer et qui repartent. Ce sont ceux qui critiquent tout là-bas et qui rejettent la faute de leur échec sur les Québecois. Généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas bien préparé leur expatriation." Objectif Quebec peut vous accompagner gratuitement pour bien peaufiner votre projet et mettre toutes les chances de votre côté.