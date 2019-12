Bourges : le retour des petits déjeuners à l'école

Bourges, France

Une expérimentation de quatre semaines qui sera reconduite et élargie puisque cinq écoles supplémentaires proposeront également ces petits déjeuners, après les vacances de février. D'autres villes pourraient également s'inscrire dans la démarche initiée en partenariat avec l'éducation nationale car cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre la grande pauvreté. Cette expérience est destinée à éduquer aussi bien les enfants que les parents.

Le pain est la base d'un bon petit déjeuner équilibré © Radio France - Michel Benoit

C'est une réalité : beaucoup d'enfants ont du mal à tenir jusqu'au repas de midi. : " _Quatre ou cinq enfants, dans ma classe me disent dans la matinée, qu'ils ont faim, avoue Adeline Billot, directrice de l'école maternelle des Pressavois, l'une des trois écoles concernées par le dispositif depuis fin novembre. On espère toucher ces enfants là pour qu'ils prennent de meilleures habitudes, chez eux à la maison." U_n bon petit-déjeuner au saut du lit, c'est important pour bien démarrer la journée rappelle Florence Buchon, responsable de la restauration collective à la ville de Bourges : " Comme l'enfant a fait sa nuit de huit ou dix heures de sommeil, il faut lui proposer une boisson le matin. Le mieux, c'est le lait car il contient beaucoup de calcium. Ensuite, il faut des glucides complexes. Le pain est parfait car cela permettra de tenir jusqu'au repas de midi et bien sûr un fruit pour des vitamines."

Visiblement, cet enfant apprécie l'initiative © Radio France - Michel Benoit

Du pain pour remplacer les céréales trop à la mode : " Les parents proposent souvent des céréales parce que les enfants aiment, mais ce n'est pas une bonne idée car ce sont des sucres qui se délitent rapidement dans la matinée et l'enfant ne tient pas, explique Marcella Michel adjointe au maire de Bourges. Les céréales ça revient également plus cher. L'idée, c'est aussi d'éduquer les parents pour acquérir les bonnes habitudes. On invite d'ailleurs les parents qui le souhaitent à rester à l'école avec leur enfant pour le faire déjeuner avec du pain, de la confiture, du lait." Un bon petit déjeuner ça aide aussi à apprendre en classe : " L'estomac bien rempli, les enfants seront plus attentifs en classe, avance Pierre-Alain Chiffre, directeur académique des services de l'éducation nationale du Cher. Ils seront plus aptes à assimiler les apprentissages proposés." Ces petits déjeuners sont servis de manière ponctuelle sur des périodes de quatre semaines pour inciter les parents à prendre le relais chez eux, quitte à modifier leurs habitudes : " Moi, je leur donne surtout des céréales dans du lait, avoue, Fatou, maman d'une petite fille à l'école maternelle des Pressavois. A l'avenir, je vais leur proposer aussi de la confiture sur du pain et un fruit." L'éducation nationale reverse 1,10 euro à la ville pour chaque petit déjeuner servi.