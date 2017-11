Bourges : le retour des zones bleues

La mairie de Bourges étend les zones bleues de stationnement : fini les horodateurs depuis quelques jours, rue d'Auron, rue Edouard Vaillant et une partie de la rue Jean Baffier. Il faut dire que les commerçants se plaignaient d'une avalanche de pv qui faisaient fuir les clients.

C'est désormais toute la rue d'Auron qui passe en zone bleue, soit 29 places de stationnement supplémentaires. Elles étaient jusqu'ici gérées par horodateur. A la grande joie des commerçants de la plus ancienne rue de Bourges. Christine tient le bar le Field : " Ca va permettre aux clients de stationner gratuitement pendant une heure. Ils pourront aller dans plusieurs commerces sans débourser un centime et sans avoir peur de se prendre une prune. C'est très bien."

La rue d'Auron, à Bourges, désormais entièrement en zone bleue. © Radio France - Michel Benoit

Ces nouvelles zones bleues concernent des rues spécifiques. Philippe Mercier, maire adjoint au commerce et à la sécurité, le rappelle : " Ce système est très pratique pour favoriser les arrêts minute. Aller chez le boucher, ou chez le boulanger. On a donc ciblé des rues qui comptent encore de nombreux commerces de bouche. En effet, on s'est aperçu, que les horodateurs faisaient fuir les clients qui désertaient ces commerces de proximité, indispensables pour conserver une certaine attractivité à notre centre ville."

N'oubliez pas votre disque, rue d'Auron, rue Edouard Vaillant et sur une partie de la rue Jean Baffier à Bourges. Vous aurez droit à une heure de stationnement gratuit. © Radio France - Michel Benoit

Rue d'Auron, les commerçants ne cachaient plus leur colère contre une verbalisation qu'ils jugeaient outrancière. "On aurait cru des vautours, explique la patronne du Field. Une fois, un automobiliste était venu me demander de la monnaie pour l'horodateur. Le temps qu'il retourne à sa voiture, il avait une contravention. J'ai même fait un petit mot pour qu'on lui enlève. Ils n'ont rien voulu savoir."

Pour l'instant, pas de contravention dans ces nouvelles zones bleues pour ceux qui n'ont pas de disque, un simple avis d'information, mais attention, ça ne va pas durer. © Radio France - Michel Benoit

Au 1er janvier, les PV de stationnement passeront de 17 à 25 euros à Bourges. La mairie veut aussi fluidifier le stationnement en centre ville en augmentant son coût dans l'hypercentre en zone orange, mais en le baissant en périphérie, en zone verte. La ville va également distribuer 1.500 disques bleus. Il vous suffit d'en disposer un à votre pare-brise pour bénéficier d'une heure de stationnement gratuit en zone bleue.