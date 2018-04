Bourges, France

Au premier janvier, la mairie de Bourges avait baissé de 47 % le prix du stationnement en zone verte, mais en zone orange dans tout l'hypercentre, les tarifs avaient flambé puisque les deux heures de parking étaient passé de 2,40 euros à 4,20 euros pour dissuader les voitures de rester trop longtemps. Le prix des 2 heures va finalement être ramené à 3 euros : " Dès qu'il faut payer, c'est toujours trop cher, déclare Pascal Blanc, maire de Bourges, mais tout est relatif. Trois euros pour deux heures de stationnement en plein centre de Bourges, c'est quand même une baisse importante, suite à une hausse qui a pu paraître excessive à certains. Mais il faut savoir que le stationnement à Bourges n'est pas cher. Vous pouvez comparer, _notre ville est la moins chère de la région Centre._"

L'application ParkNow est désormais disponible sur smartphone pour payer votre horodateur à Bourges, sans vous déplacer. © Radio France - Michel Benoit

La mairie souhaite favoriser la rotation des voitures dans l'hypercentre, mais pas question de développer les zones bleues ou le stationnement est gratuit pendant une heure, au delà des zones actuelles, déjà étendues depuis la fin d'année. Philippe Mercier, adjoint à la sécurité reste ferme : " La zone bleue, c'est utile dans les rues où il y a des magasins de bouche, là où on fait des courses de courte durée, et uniquement là." Un tarif résident à 20 euros par mois a été créé, et grande nouveauté, la ville de Bourges va instaurer la gratuité du stationnement à partir de 17H00, et cela chaque jour de la semaine : " Ca permettra aux personnes qui sortent du travail de faire leurs courses en centre ville, en toute décontraction sans avoir à payer leur stationnement." plaide Pascal Blanc. Ces mesures seront présentées au conseil municipal du 1er juin pour être applicables, si elles sont votées, le 2 juin. Trois navettes gratuites vous emmènent également en centre ville depuis les parkings périphériques et depuis quelques jours vous pouvez payer votre horodateur à Bourges avec votre smartphone sans avoir à vous déplacer grâce à l'application ParkNow.