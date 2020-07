Bourges : le stationnement réduit de moitié place Cujas, dès lundi

Le chanteur Tété lancera vendredi prochain (24 juillet) un programme d'animations de plus d'un mois. Chaque soir, il se passera quelque chose place Cujas, jusque fin août, avec notamment un marché artisanal chaque jeudi soir. Petite révolution pour les automobilistes, la rue Moyenne sera piétonne le soir à partir de 18H00 en semaine, et même à partir de midi les vendredis, samedis et dimanches. Le nouveau maire, Yann Galut, a voulu aller très vite.

Yann Galut et plusieurs de ses adjoints lors de la conférence de presse, place Cujas. © Radio France - Michel Benoit

"Le changement, c'est aujourd'hui" martèle l'élu socialiste qui veut marquer les esprits en travaillant rapidement. Pour Yann Galut, la suppression d'une centaine de places de stationnement place Cujas, pour en faire un secteur piétonnier, est un acte fondateur de son mandat. "Cette place est extraordinaire. C'est la place centrale de Bourges, mais elle est polluée depuis des années. Donc, on fait un choc pour dire aux habitants : retrouvez le plaisir d'être sur cette place. Retrouvez le plaisir de venir en famille. On va mettre des jeux pour les enfants. On pourra même pique-niquer."

La rue Moyenne à Bourges, pavoisée d'un ciel de parapluies © Radio France - Michel Benoit

Les concerts d'un été à Bourges, sont déplacés du jardin des Près Fichaux, à la place Cujas. Chaque soir, une animation durant l'été. La nouvelle municipalité espère ainsi attirer plus de monde dans le centre-ville et ses boutiques. Pour Olivier Cabrera, maire adjoint au commerce, c'est tout à fait possible en réduisant la place de la voiture dans l'hyper-centre. "On est tombé d'accord avec les commerçants. Ce qui compte, ce sont les animations. Et il y a six ou sept parkings à moins d'un kilomètre de la place Cujas qui sont largement disponibles. On garde environ la moitié des places de parking de Cujas, à proximité des commerces,, notamment pour les personnes qui ont des difficultés pour marcher. Par contre, ce qui nous semblait intéressant, c'était de réserver la moitié de cette place à des animations pour redonner de l'attractivité." En septembre, la mairie de Bourges lancera un appel à projets aux habitants pour qu'ils disent comment ils souhaitent que la place Cujas soit rénovée.

Dynamiser le centre de Bourges reste une priorité pour la nouvelle municipalité © Radio France - Michel Benoit

La FNAC va aller s'installer près de l'hypermarché Carrefour

Reste cependant un gros problème : le départ programmé de la FNAC, une locomotive de la rue moyenne. La FNAC qui va aller s'installer près de l'hypermarché Carrefour. Le nouveau maire de Bourges a reçu les responsables de l'enseigne, jeudi, sans grande avancée reconnaît Yann Galut. "C'était un premier entretien où ils m'ont exprimé leur volonté de déménager du centre-ville puisqu'ils ont signé un bail commercial, voici plusieurs mois, pour aller à Carrefour. Je leur ai dit que j'étais totalement opposé à ce déménagement. Je leur ai demandé de réfléchir à des solutions alternatives et on en est là. Cela ne va pas être facile de les faire renoncer parce qu'ils sont en perte de chiffre d'affaires rue Moyenne. Ils sont déficitaires et iIs doivent également investir un million d'euros pour mettre le bâtiment aux normes. Mais je leur ai demandé de prendre en compte la nouvelle dynamique qu'on est en train d'insuffler pour le centre-ville. Pour l'instant, il est clair que chacun campe sur ses positions respectives."