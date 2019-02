Bourges : le Tango Bourges Basket à Avaricum

Bourges, France

Le Tango Bourges Basket a déjà une boutique ouverte presque tous les jours au prado, il vend aussi sur internet, mais cette boutique éphémère est l'occasion de se montrer à beaucoup plus de monde que les simples sportifs. Avaricum, c'est plusieurs milliers de visiteurs chaque semaine. La boutique propose surtout des vêtements estampillés Bourges Basket, mais la couleur orange, emblème du club, complique un peu les choses : " C'est pas facile à porter le orange, surtout tous les jours, reconnait Laure Cadoret, responsable événementiel au tango bourges basket, c'est pour cela qu'on a lancé cette année un nouveau tee-shirt noir avec les 14 étoiles qui symbolisent les 14 titres de championnes de France des filles de Bourges. Il est beaucoup plus sobre et on peut le porter même pour aller travailler. On a même des manteaux. Nos vêtements sont déclinés au féminin, mais ce sont souvent les hommes qui les achètent. sans doute pour offrir. "

Un maillot dédicacé, ça vous dit ? © Radio France - Michel Benoit

Le maillot qui se vend le mieux, c'est celui de Marine Johannes. Vous avez aussi des shorts, des manteaux et quelques gadgets : " On n'a plus de mug, signe que ça se vend bien. En accessoire, on a des serviettes de bain, des crayons, des kits de maquillage aux couleurs du club pour les soirs de matchs et d'autres petites choses. Comme tout club professionnel, on veut vraiment développer le marketing pour rayonner davantage sur la ville et pourquoi pas sur l'Europe." Et surtout les prix restent nettement plus abordables que les articles dérivés des clubs de football qui atteignent souvent des sommes complètement folles.