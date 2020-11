Bourges : le tome III du dictionnaire Français-Berrichon est paru

Savez-vous ce qu'est un " Cochon " en parler berrichon ? Non, ce n'est pas un porc... mais un cloporte ! C'est l'un des faux amis que vous pourrez repérer dans le tome III du dictionnaire français-Berrichon que fait paraître Michel Pinglaut. Cet enseignant à la retraite traite plus particulièrement dans ce tome III de l'univers de la maison. Dans le premier tome, Michel Pinglaut avait abordé le thème de la météo et dans le tome II, celui de la famille. Cette fois, c'est donc la maison avec quelques centaines de mots abordés.

Trois tomes du dictionnaire français-Berrichon sont déjà parus © Radio France - Michel Benoit

En couverture, une évocation du Chaperon rouge et de la maison de Mère-Grand, évidemment : " Comme illustration de mon ami Patrick Soulat, on a mis en couverture une représentation de la mère grand et du loup, détaille Michel Pinglaut. On a traduit en berrichon la fameuse expression, tire la bobinette et la chevillette cherra, du verbe choir en français que beaucoup n'emploient plus. En berrichon, ça donne : ent' don ! T'as qu'à décoriller le l'crouillou. Le crouilloi, c'est le verrou, et découriller c'est ouvrir la maison."

Le tome III du dictionnaire Français-Berrichon de Michel Pinglaut. © Radio France - Michel Benoit

Pour la fin de l'année, Michel Pinglaut, sortira un tome IV consacré au corps humain et à la santé. L'auteur travaille également sur un répertoire des expressions car beaucoup sont savoureuses dans le parler berrichon... Savez-vous comment on surnommait autrefois les habitants de Sancerre ? : " On les appelait les culs cassés explique Michel Pinglaut. Tout simplement parce qu'on les voyait souvent, courbés, à travailler le sol de la vigne avec la pioche. C'était les habitants du bord de Loire qui les appelaient ainsi. Pour se venger, les Sancerrois les surnommaient à leur tour, excusez-moi l'expression, les chi-dans l'eau ! Un autre exemple : aller à versailles, c'était tout simplement emprunter une route bien droite. On avait moins de risque de verser sur le bas côté. Le berrichon était un langage très imagé, un peu comme les expressions québécoises qu'on entend encore aujourd'hui." Le dictionnaire Français-Berrichon de Michel Pinglaut est paru aux éditions de " La Bouchure".