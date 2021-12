Bourges : les agents de la préfecture se mobilisent pour un Noël solidaire

Les agents de la préfecture du Cher ont été généreux avec la Banque alimentaire. Le préfet a remis ce mercredi une quarantaine de boîtes de Noël à l'association qui seront offertes en début de semaine prochaine aux étudiants inscrits à l'épicerie sociale Esope de Bourges.

Prenez une boîte à chaussures, décorez-la et placez-y des produits utiles mais aussi des petites attentions pour réchauffer le cœur : vous obtenez une boîte de Noël. Nadine Jacquemain, agent administratif, est à l'origine de cette action de solidarité à la préfecture du Cher : " Il y a des enfants qui ont tenu à aider leurs parents en disant moi je veux mettre ça ou ça. On a donc des boîtes pour des jeunes enfants. On a une boîte pour un enfant de 10, 12 ans. C'est un petit garçon qui a fait la boîte du début jusqu'à la fin et qui a mis un mot doux pour le gamin qui ouvrira la boîte. En général, les gens ont mis un livre, un produit de toilette. Ils ont mis des bonbons, des gâteaux. Tout ce qu'il faut pour rendre heureux."

Certaines boîtes de Noël ont été confectionnées par des enfants pour d'autres enfants. © Radio France - Michel Benoit

Ces boîtes de Noël seront donc offertes à des étudiants, dont certaines ont un enfant : " On sait que l'année a été très difficile pour les étudiants dont certains ont été privés de petits boulots à cause du Covid en début d'année " analyse Pascale Bertrand, administratrice de la Banque alimentaire du Cher. " Certains sont retournés dans leurs familles. On sait qu'ils manquent d'argent. Il n'y en aura pas pour tout le monde. On va cibler les femmes avec enfant. Il y en a parmi les étudiantes. Et on ciblera ceux qui en ont le plus besoin selon les critères sociaux enregistrés lors de l'inscription à l'épicerie sociale Esope."

Une quarantaine de boîtes de Noël ont été offertes par les agents de la préfecture. © Radio France - Michel Benoit

Et Nadine Jacquemain le promet : l'année prochaine, les agents de la préfecture seront encore plus généreux pour remplir la hotte du Père Noël.