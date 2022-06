Bourges : les agents du Département réclament la prime Ségur

Les agents de la fonction publique territoriale, dans les départements notamment ont également droit à cette prime Ségur. Les décrets d'application sont parus le 28 avril dernier. Mais voilà, les discussions ne sont toujours pas entamées dans certaines collectivités, comme le département du Cher. Une journée nationale d'action avait lieu ce mardi. Trente-cinq agents se sont rassemblés dans la matinée devant l'hôtel du département à Bourges et une pétition a déjà obtenu 260 signatures en ligne pour le versement rapide de cette prime : " C'est quand même une prime assez conséquente " reconnaît Gaëlle Chollet, co-secrétaire FSU territioriale du Cher. " Nous aurions préféré que ce soit une augmentation de salaire et non une prime, mais c'est comme ça et bien évidemment, on la prend. Les travailleurs sociaux ont quand même une grosse charge de travail, émotionnelle également. Nos conditions de travail se sont également fortement dégradées notamment avec le plan d'optimisation qui a diminué de 10 % la masse salariale au conseil départemental du Cher. Cette prime est donc tout à fait justifiée. "

Christian Georges, délégué CGT et Gaëlle Chollet, co secrétaire FSU Territoriale, ont mené l'action. © Radio France - Michel Benoit

Cette prime de 183 euros concerne les assistantes sociales du département, les éducateurs mais les syndicats souhaitent qu'elle soit en outre élargie à d'autres métiers. Ce sera le principal enjeu des discussions : " On souhaite élargir cette prime aux oubliés comme les assistants familiaux ou les personnels administratifs et techniques " appuie Christian Georges, délégué CGT au conseil départemental du Cher. " Ce sont des travailleurs en difficulté. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes notamment sur la protection de l'enfance. N'oublions pas qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaires depuis une dizaine d'années. "

Le rassemblement a duré environ une heure. © Radio France - Michel Benoit

L'attente est donc importante, mais les décrets n'imposent rien aux collectivités. Il leur est simplement indiqué qu'elles peuvent verser cette prime, mais l'obligation ne leur est pas faite. Or le département du Cher ne cesse de rappeler que ses marges de manoeuvre sont contraintes. Pour cette assistante sociale de l'aide à l'enfance, cette prime serait une juste reconnaissance de son investissement professionnel au quotidien : " Au delà de l'aspect pécuniaire, c'est une reconnaissance de notre travail. On a tenu bon pendant le covid. On a mis sous protection des enfants. On n'a rien lâché. On a travaillé avec des familles d'accueil dans des conditions qui ne cessent de se dégrader. Moi, je travaille depuis dix-huit ans dans l'aide à l'enfance, et c'est de plus en plus compliqué matériellement. Les absences sont de moins en moins remplacées, les remboursements des frais de déplacement ne sont pas à la hauteur. Même si ce n'est pas l'agent qui guide l'action d'un travailleur social, on attend une meilleure reconnaissance et cette prime y contribue." Une première réunion est prévue le 21 juin. Un peu tard pour les syndicats. 5 à 700 agents pourraient être concernés par cette prime au département du Cher.