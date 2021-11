Bourges : les avocats défendent le secret professionnel

Ce secret professionnel pourrait être contourné dans les affaires financières. Les avocats se mobilisent depuis ce mardi partout en France. . A Bourges, ils se sont réunis en assemblée générale pour exprimer leur mécontentement... Pour le bâtonnier de Bourges, Me Alain Tanton, ce secret professionnel est essentiel : " Ces exceptions ne sont pas acceptables. Comme le disait Eric Dupont-Moretti lui-même, il n'y a pas d'état de droit sans avocat et il n'y a pas d'avocat, sans secret professionnel. Vous n'imaginez pas que votre médecin divulgue ce que vous lui avez dit. C'est la même chose lorsque vous allez chez un avocat et que vous lui confiez des éléments de votre vie professionnelle ou privée. Imaginez-vous que cet avocat puisse divulguer ce qui lui a été confié ? Et que des services de police ou de magistrats puissent perquisitionner chez cet avocat et saisir par exemple, une correspondance, saisir une conversation téléphonique, ce n'est pas imaginable. Le secret de l'avocat, c'est le fondement de l'état de droit."

