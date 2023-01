Bourges : les bars de nuit font de la résistance

Depuis le 1er janvier, l'ensemble des parkings ouvragés de Bourges est désormais payant 24H/24, 7j/7. Fini, la gratuité entre midi et deux, et le soir à partir de 17H00. Cela n'arrange pas les affaires des bars de nuit, notamment du centre ville.

Faire la fête, le soir à Bourges risque de vous coûter plus cher. Jusqu'à 11 euros pour une nuit de stationnement dans un parking ouvragé. Ce jeune homme a signé la pétition : " C'est cher ! On a peu de transport le soir et la nuit donc on doit prendre la voiture pour venir s'amuser en centre-ville, dans les bars ou en discothèque. Ca revient cher pour un jeune d'aller faire la fête ! " Une augmentation de plus, qui s'ajoute à toutes les autres de la vie quotidienne : électricité, carburants, mutuelles, alimentation, etc...

ⓘ Publicité

La pétition est affichée à l'entrée de la résidence universitaire toute proche. © Radio France - Michel Benoit

La ville avance plusieurs arguments. Le premier : le stationnement sur la voirie n'augmente pas et reste gratuit de 17h à 9H00 du matin... et près de 6.000 places sont gratuites aux abords du centre ville. Moustapha Musalli est adjoint au maire : " On a plein de parkings qui restent gratuits le soir, dans le centre ville ou à proximité. Il y a Nation, Juranville, Sainte-Catherine notamment à moins de cinq minutes. Evidemment, il faut marcher un peu. Mais ce n'est pas un problème quand est jeune ! Un peu de sport, cela ne fait pas de mal. Les parkings ouvragés ont un coût de fonctionnement, et ce coût de fonctionnement ne s'arrête pas à 17H00. "

Mustapha Mousalli, adjoint au maire de Bourges chargé de la sécurité © Radio France - Michel Benoit

Un abonnement est prévu pour les riverains : 25 euros par mois (en augmentation cependant de 5 euros). La ville de Bourges qui rappelle que les parkings ouvragés sont payants dans l'immense majorité des villes en France, à des tarifs souvent plus élevés. La mairie qui vient d'investir 350.000 euros pour moderniser et accroitre la sécurité dans ses parkings ouvragés.