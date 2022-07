A Bourges, les candidats ne se bousculent pas pour obtenir le Bafa

Dans le Cher, la Ligue de l'enseignement vient de terminer sa session de formation pour le premier module du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa). Et les candidats sont trois fois moins nombreux qu'il y a quatre ans à s'être inscrits pour encadrer ensuite des enfants en centre de loisirs ou en colonie de vacances. A ce rythme-là, les prochaines années s'annoncent encore plus compliquées.

Douze stagiaires seulement se sont inscrits au premier module de formation proposé par la Ligue de l'enseignement cet été 2022 à Bourges quand ils étaient 40 il y a quatre ans. Des stagiaires de 17 ans au moins, qui ont déboursé 380 euros pour ces 80 premières heures de formation : "On sait très bien que le Bafa, c'est un coût" analyse Mélodie Ansbert, formatrice à la ligue de l'enseignement du Cher. "S'il n'y a pas d'aides derrière, c'est assez compliqué de s'inscrire. Et puis le métier de l'animation fait moins rêver, on n'est pas très bien payé, on fait beaucoup d'heures, on a beaucoup de responsabilités en encadrant des enfants. C'est vrai que les jeunes préfèrent s'orienter vers d'autres métiers."

Les stagiaires ont pu découvrir le monopoly des inégalités. © Radio France - Michel Benoit

Après ce premier module, les stagiaires doivent effectuer un stage pratique qui est rémunéré : "Moi, je suis prise à Charost, au centre des loisirs les Coquelicots" se réjouit une jeune fille. "Je serai plus sur la catégorie des trois à six ans. J'aime beaucoup les gens et surtout les enfants. Ma mère est assistante-maternelle, donc j'ai toujours eu l'habitude d'être avec les enfants. Je suis dans ma bulle quand je suis avec eux. Je veux faire un métier qui me plaît et ce Bafa, c'est une première marche pour commencer dans l'animation."

Inès a eu moins de chance et ne pourra pas faire son stage pratique cet été : "Ils avaient accepté ma demande et il y a quelques jours, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient finalement pas m'accueillir. Je suis déçue et je ne ferai rien dans ce domaine avant les vacances de la Toussaint. Ils ne m'ont donné aucune explication."

Il faut compter environ 900 euros pour passer le Bafa. Une réflexion est en cours pour abaisser l'âge requis pour le préparer à 16 ans dès la fin de l'année pour susciter davantage de vocations. Retrouvez toutes les informations sur les sessions de formation sur le site internet de la Ligue de l'enseignement du Cher.