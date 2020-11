Bourges : les condoléances des musulmans du Cher, après l'attentat de Nice

Une heure de dialogue dont il est ressorti deux choses : la nécessité d'amplifier les actions communes, dans un esprit de fraternité, et lutter contre l'ignorance qui fait le lit des intégrismes. Le centre Mosquée Les Jardins Vertueux de Bourges avait d'ailleurs invité il y a quelques semaines l'archevêque de Bourges à venir les visiter : " On a toujours mené un travail en partenariat avec les associations humanitaires, catholiques ou sociales explique Rachid Azouigui, trésorier de l'association les jardins vertueux à Bourges, le centre mosquée du quartier aéroport. Je lance un appel à tous les musulmans du Berry de ne pas s'arrêter sur les vidéos des réseaux sociaux. Fermez ces smartphones et vivons ensemble l'instant, dans des actions locales et fraternelles."

La réunion a duré un peu plus d'une heure. © Radio France - Michel Benoit

Les confessions musulmane et catholique discutent déjà depuis longtemps en Berry, mais il a été convenu d'aller plus loin. Les musulmans se sentent aujourd'hui stigmatisés. Il est donc important pour eux de se démarquer des intégristes : " Pour nous une église ça vaut une mosquée. C'est la même chose, insiste Rachid Azouigui. Nous avons le même Dieu et on ne peut tuer au nom de Dieu. I y a un énorme malentendu entre différentes lectures du Coran. C'est à nous de travailler pour changer cela, pour défendre notre place." Et pour Mohamed Chaab, de la mosquée Al Fath, de Bourges, on ne pourra s'en sortir qu'à une seule condition : "_Il faut combattre l'ignorance_. C'est un fléau. Très peu de gens savent qu'aux prémices de la religion musulmane, lorsque les musulmans étaient au nombre de 80 en Arabie Saoudite, le prophète lui-même leur a demandé d'aller se réfugier chez le roi chrétien parce qu'il savait qu'ils y seraient en sécurité. Peu de musulmans savent cela aujourd'hui."

La réunion s'est conclue par une prière commune. © Radio France - Michel Benoit

L'ignorance qui fait le lit des intégrismes. Les deux communautés sont tombées d'accord pour monter des actions communes locales : " Ce que nous avons à construire entre les religions, c'est ce "nous commun" dans une société dans laquelle nous avons à être un ferment d'unité et de fraternité insiste Jérôme Beau, archevêque de Bourges. Je crois que là où c'est possible, cela se fait." Et malheureusement, ce n'est pas possible partout, laissant la place aux pires récupérations. Avant de se séparer, chacun a prié selon ses préceptes... pour un monde meilleur.