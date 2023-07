Bourges : les créateurs investissent les vitrines du centre ville

Tout est parti d'un constat : le centre de Bourges est charmant, mais manque de vie, d'après une enquête réalisée par la jeune chambre économique cet hiver : " Les gens nous ont dit que le centre de Bourges est authentique, culturel, magnifique, typique, mais aussi un peu triste, pas très animé, résume Pierre Rigaud, responsable de l'opération vitrines éphémères à la JCE de Bourges. Et en discutant avec un ou deux artistes, ils nous expliquaient que pour être mis en lumière, c'était un peu compliqué à Bourges. On a donc eu cette idée d'exposer des créateurs dans des commerces pour dynamiser un peu le centre ville. On va créer un musée à l'échelle du centre ville et ça permettra de combler partiellement la fermeture des musées de la ville qui les repense totalement en ce moment."

Parmi les cinquante créateurs, Lise Traverse qui expose ses oeuvres en verre de murano dans la vitrine d'une fleuriste, place Gordaine : " Il y a par exemple une libellule, et à côté, un petit oiseau et sur d'autres suspensions, j'ai créé des perles sur lesquelles des petites grenouilles viennent s'agripper. C'est élégant et ça brille de jour comem de nuit puisque j'ai créé également des perles fluorescentes. Cela permet de mettre en valeur mon travail de création."

Nick Rowswell, a placé des collages dans la vitrine d'une librairie BD, rue Coursarlon : " Mes collages sont dans une vitrine pour manga. Je trouve qu'ils aménent un peu de nostalgie car ces collages reprennent des comics des années 70-80 où le coup de crayon est totalement différent. C'est le cas avec Loïs Lane, par exemple. Je voudrais montrer que le collage, c'est aussi de la création et je me dis que ça attirera peut-être le regard des passants et que ça les incitera à rentrer dans la librairie."

Nathalie Octon, torréfactrice place Gordaine, n'a pas hésité un instant à confier sa vitrine à un plasticien : " C'est Florian qui est venu nous faire ça le weekend dernier. Ce sont des petits traits millimétrés faits avec beaucoup d'attention qui représentent des arbres et des oiseaux. C'est très graphique et je trouve cela très beau. Ca attire l'oeil. Et on a besoin de cela pour doper le commerce en centre ville. Il y a beaucoup de travaux en ce moment dans une ville en rénovation et on a besoin de coup de pouce au quotidien, tout au long de l'année. Je conserverai cette décoration sans doute au delà du 29 juillet. Et pourquoi pas réiterer l'expérience pour noêl avec des teintes rouges et vertes ?"

Le public pourra ainsi déambuler à la découverte des cinquante vitrines en suivant la petite chauve-souris Rose-Marie. Il pourra également voter pour élire la plus belle vitrine éphémère.