Bourges : les distributions alimentaires se poursuivent malgré le coronavirus

Pas question de suspendre l'aide alimentaire. Trop de familles en ont besoin. Aux resto du coeur, les bénéficiaires n'entrent que par petits groupes dans les lieux de distribution. Il faut attendre son tour à l'extérieur. A Bourges, le secours populaire maintient ses deux journées d'ouverture, mais les familles perçoivent leurs colis alimentaires sur rendez-vous. Elles sont une trentaine à être inscrites à l'aide alimentaire. Bourges où le secours populaire doit faire face à un gros problème : l'un de ses deux entrepôts, celui où sont stockés tous les produits secs (les boites de conserves, les féculents notamment) à St-Germain du Puy, est fermé à cause d'une suspicion de coronavirus sur l'un des employés. Seul, l'entrepôt de surgelés reste accessible. Cette fermeture ne remet pas en cause la distribution prévue ce jeudi, mais pourrait contrarier celles prévues la semaine prochaine. Le secours populaire a en outre suspendu toutes ses autres activités : l'aide aux devoirs, et le vestiaire notamment. Environ, la moitié de ses bénévoles à Bourges,, des retraités très souvent, ont décidé de mettre entre parenthèses leur engagement, pour ne pas s'exposer au coronavirus.