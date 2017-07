Bourges : les églises St-Jean et St-Paul classées au patrimoine du XXème siècle

Deux églises de Bourges classées au patrimoine du XXème siècle :une plaque sera apposée ce dimanche sur les façades des églises St-Jean et Saint Paul, après l'office religieux. Ce sera également la messe d'adieux du Père Felix, qui part en région parisienne.

Ces deux églises berruyères sont les seules ainsi reconnues dans l'Indre et le Cher. Elles sont toutes les deux situées dans les quartiers Nord de Bourges, à la chancellerie et aux Gibjoncs. Saint-Jean a été inaugurée en octobre 1966 et Saint-Paul, trois ans plus tard. Des églises modernes, en béton qui frappent par leur avant-gardisme architectural. Extérieurement St-Jean, avec sa façade à colonnades évoque un temple grec. Pas de clocher, ni de portes monumentales.

Le Père Felix, curé de Bourges Nord, tient à la main l'une des deux plaques notifiant le classement des deux églises au patrimoine du XXème siècle © Radio France - Michell Benoit

Le Père Felix, curé de Bourges Nord, a été surpris par leur aspect lorsqu'il a été nommé dans la paroisse il y a cinq ans : " Mais finalement, ce sont des édifices très chaleureux à l'intérieur".

L'intérieur de l'église St-Jean de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Deux grands vitraux de part et d'autre de l'autel de l'église St-Jean apportent la lumière et des couleurs chaudes. Une église à taille humaine. Le chemin de croix surprend également par ses représentations parfois très abstraites qu'on ne comprend pas forcément : "Mais cela habille les murs" commente le Père Felix, qui a repeint lui-même le chemin central en rouge pour casser la grisaille des lieux.

L'église St-Paul de Bourges à l'architecture audacieuse © Radio France - Michel Benoit

Quant à l'église Saint-Paul : "Elle est trop originale extérieurement pour être belle. Les gens la confondent parfois avec un parking et la surnomment l'escargot. En revanche, à l'intérieur, elle est magnifique et très pratique, avec les sièges en amphithéâtre et l'autel que l'on peut déplacer pour faciliter les concerts".

Deux églises représentatives du style architectural des années 60 en France, construites dans des quartiers HLM qui représentaient la modernité à l'époque.