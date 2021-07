Bourges : les japonais intéressés par le musée des meilleurs ouvriers de France

Ces responsables nippons souhaiteraient également créer un musée à Nagoya avec des oeuvres françaises symbolisant l'excellence dans le travail. Projet prévu pour 2024. Il était donc évident que cette délégation passe par Bourges : " C'est une divine surprise pour nous " résume Yannick Bedin, adjoint au maire chargé de la culture. " Mais la présence de cette délégation chez nous est finalement logique puisque Bourges est la seule ville française à proposer un tel musée des meilleurs ouvriers de France. Quant on connait l'attachement des Japonais à la perfection et à la tradition, on comprend l'intérêt qu'ils témoignent pour les MOF. Bien entendu la ville de Bourges est tout à fait favorable au prêt d'oeuvres au Japon."

La visite du musée par la délégation japonaise. © Radio France - Michel Benoit

Des broderies, de la marqueterie, de la faïencerie... le musée des meilleurs ouvriers de France présente en ce moment une expo des plus belles oeuvres réalisées par des ouvrières... dix-sept groupes de métiers sont représentés, rivalisant de finesse et de création. De quoi emballer cette délégation japonaise. L'un de ses membres, Tosikoni Maheno : " C'est vraiment extraordinaire. On souhaite montrer ces oeuvres au Japon et on veut également lancer ce type de concours chez nous puisque cela n'existe pas. Or ce concours pourrait être une bonne idée pour des jeunes qui ne trouvent pas forcément leur voie pour leur avenir."

Voyez la finesse de cette réalisation en verre. © Radio France - Michel Benoit

Une visite internationale qui tombe à pic pour la ville de Bourges : " A l'heure où nous sommes en lice pour devenir capitale européenne de la culture, c'est un éclairage opportun sur ce musée berruyer. Nous devons aussi faire vivre cette candidature au niveau international." souligne Yannick Bedin.

Les derniers dons au musée concernent l'horlogerie © Radio France - Michel Benoit

L'ouverture de ce musée des meilleurs ouvriers de France remonte à 1995 : " On le doit à un meilleur ouvrier de France, qui est Berruyer " explique Anna Moirin, directrice adjointe des musées : " Ce monsieur s'appelle Hugues Hemery, couvreur de profession et il a oeuvré à ce projet avec les élus de l'époque. Nous exposons des pièces de concours mais pas seulement. On dénombre environ 15.000 visiteurs chaque année." Les meilleurs ouvriers de France seraient prêts à offrir d'autres pièces de valeur au musée, mais malheureusement, la place manque pour les exposer.