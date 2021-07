Bourges : les laboratoires de recherche veulent séduire les entreprises du Cher

Troisième édition ce jeudi du Printemps de la Recherche et de l'Entreprise de Bourges : les grandes écoles et l'université s'associent pour ces rencontres. Elles ont pour but de rapprocher les entreprises et notamment les plus petites des laboratoires de recherche pour développer l'innovation.

On l'ignore le plus souvent, mais Bourges compte une centaine d'enseignants-chercheurs répartis dans une dizaine de laboratoires dont certains rattachés au CNRS. A Bourges, capitale de la pyrotechnie depuis le 19éme siècle, on travaille sur les matériaux, l'énergie, la robotique notamment... Le CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux Haute Température et Irradiation) se concentre par exemple sur le vieillissement du verre avec des applications très concrètes : " Le vieillissement du verre est particulièrement important quand on destine le verre à des fonctions de stockage de matières extrêmement dangereuses " précise Nadia Pellerin, enseignant-chercheuse. " L'une des applications importantes, c'est le stockage des déchets radioactifs. Cette question de l'altération est donc essentielle. Elle est intéressante aussi pour notre patrimoine verrier, très important en Centre-Val de Loire. Alors un beau masque en verre de Henri de Navarre, je ne vais évidemment pas le broyer pour étudier son vieillissement. On a trouvé un biais. On en fait une reproduction par exemple, grâce à la verrerie d'art d'Amboise, et on pourra travailler sur cette copie. On lance également un programme sur le vitrail. L'idée, c'est de trouver des techniques pour ralentir le vieillissement mais aussi adapter les techniques de production pour un plus grand respect de l'environnement. Des applications qui peuvent donc être très concrètes."

La laboratoire GREMI de Bourges travaille sur l'étude du vieillissement du verre - Université d'Orléans

Gérard Poisson est roboticien à Bourges, au laboratoire PRISME : il travaille en ce moment sur un robot désherbeur pour l'agriculture. Il faudra que ce robot sache quelles plantes couper et pour cela mettre en oeuvre plusieurs techniques : " On part sur l'idée d'une localisation des adventices avec un drone. Ensuite, on se sert de l'image pour piloter le robot, via des outils d'intelligence artificielle, en collaboration avec Tours." Ce robot sera présenté l'an prochain.. A Bourges, le groupe de recherche énergétique des milieux ionisés a amélioré une technique de soudage pour une multinationale française, l'Air Liquide : " Grâce à un travail qu'on a fait en commun dans le cadre de thèses, on a réussi à améliorer le procédé qui était utilisé de façon un peu empirique par l'entreprise " décrit Stéphane Pellerin, enseignant chercheur. " Les étudiants sont la tête de pont pour nous entrer dans les entreprises, grâce à la formule du stage par exemple ou pour une collaboration plus poussée dans le cadre de recherche. Il faut savoir que maintenant toutes les entreprises peuvent accueillir un thésard. Des dispositifs d'aides avec des déductions fiscales existent notamment même pour les TPE."

Les laboratoires de recherche de Bourges veulent travailler davantage au service des entreprises - Université d'Orléans

Les plus petites entreprises peuvent donc avoir accès à ces laboratoires : c'est ce que Bourges souhaite développer. Et cela concerne aussi les sciences sociales, qui interviennent de plus en plus dans les programmes de recherche : " Le programme régional Redflag permet d'utiliser les données massives pour détecter la fraude " indique Thierry Montalieu, enseignant-chercheur en économie. " Une autre question que l'on traite est celle de l'acceptation sociale des politiques environnementales. Que ce soit des problème de tarification ou des problèmes redistributifs, des problèmes d'inégalité que certaines mesures environnementales pourraient produire." Une question qui se pose de plus en plus depuis la crise des gilets jaunes. Ce Printemps de la recherche et de l'Entreprise se déroule ce jeudi toute la journée à l'IUT de Bourges, avenue Delattre de Tassigny. Il est possible de suivre la journée d'échange sur internet en direct.