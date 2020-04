Bourges : les marchés vont rouvrir progressivement

La ville de Bourges a décider de rouvrir progressivement ses marchés. Et ça commence ce mercredi avec celui de la Chancellerie.Une reprise qui va s'ataler jusqu'au 9 mai.

Dans un communiqué, la ville de Bourges indique qu'elle va rouvrir progressivement ses marchés à compter de ce mercredi 29 avril.

Mercredi 29 avril : marché de la Chancellerie

Samedi 2 mai : marché de la Halle au Blé

Mardi 5 mai : marché du Val d’Auron

Mercredi 6 mai : marché de la Chancellerie

Jeudi 7 mai : marché des Marronniers

Vendredi 8 mai : marché des Gibjoncs

Samedi 9 mai : marché de la Halle au Blé

Tous les marchés vont reprendre sauf celui du dimanche à Saint-Bonnet (en attente d’une proposition d’aménagement travaillé par les commerçants).

Pour réunir toutes les conditions sanitaires requises, la Ville de Bourges va mettre en place le dispositif suivant dans tous ses marchés :

Une amplitude plus large d’accueil, soit de 7h30 à 13h

Une présence de placiers et de représentants de la Ville pour veiller au bon déroulement des marchés et au respect des règles de distanciation

Une entrée et une sortie unique, ainsi qu’un nombre d’entrée limité selon le marché (les autres clients attendront que d’autres sortent pour pouvoir accéder au marché)

Une mise à disposition de gel hydro alcoolique ainsi qu’un affichage des consignes de sécurité à l’entrée

Une distance de 3 mètres minimum entre les étals des commerçants. Ils seront d’ailleurs installés en linéaire afin de n’avoir qu’un sens de circulation

Des affiches posées par les commerçants sur leurs étals pour expliquer les consignes aux clients

Des règles de bonne pratique rappelées aux commerçants et au public ;

Conformément à la réglementation, les commerçants alimentaires habituels pourront s’installer sur leur marché.

La Ville de Bourges qui travaille pour que toutes les conditions sanitaires soient réunies lors de la tenue des marchés, demande néanmoins aux berruyères et berruyers de continuer à respecter les gestes barrière ainsi que les règles de distanciation. N'oubliez pas non plus de vous munir de votre attestation dérogatoire de déplacement.