Bourges : les parapluies au dessus de la rue Moyenne, fragilisés par le vent, vont être démontés en urgence

Ils égayaient le ciel au dessus de la rue Moyenne à Bourges depuis le 15 juillet. Les parapluies colorés, installés au dessus de l'artère commerçante, vont être démontés plus tôt que prévu pour des raisons de sécurité. Un des pitons qui soutient la structure a été fragilisé par le vent.

Les parapluies colorés installés au dessus de la rue Moyenne à Bourges vont être démontés en urgence ce lundi 27 juillet. La structure "Umbrella Sky" a été fragilisée par le vent ce week-end et par la circulation des camions. "J'ai été informé par les services techniques de la Ville qu'en raison du vent qu'il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche, un des pitons qui soutient la structure n'avait pas tenu", explique le maire Yann Galut.

"Ils m'ont proposé soit de réparer, soit de démonter. Au vu de ces indications, j'ai fait le choix de privilégier la sécurité des habitants de Bourges et des touristes. J'ai pris la décision de faire démonter la structure, parce qu'il pouvait y avoir une faiblesse pour l'ensemble de la structure et je ne voulais prendre absolument aucun risque", poursuit l'élu.

On va ranger la structure et une fois qu'on aura consolidé les choses, nous pourrons, l'année prochaine, remonter en toute sécurité ces parapluies qui ont eu un énorme succès

Installée dans l'artère commerçante depuis une dizaine de jours, inaugurée le 15 juillet, l'oeuvre de l'artiste portugaise Patricia Cuhna devait rester jusqu'au 27 août. "On va donc ranger les parapluies, on va ranger la structure et une fois qu'on aura consolidé les choses, nous pourrons, l'année prochaine, remonter en toute sécurité ces parapluies qui ont eu un énorme succès", ajoute Yann Galut. "Ça faisait partie de l'opération de promotion de la place Cujas, j'invite toute la population à venir profiter des autres activités".

"Il fallait les démonter dans tous les cas, donc ce n'est que partie remise. On avait pour objectif de réutiliser ces parapluies, de les installer dans d'autres endroits de Bourges, si ça rencontrait un succès populaire, et ça a été le cas", explique le maire.