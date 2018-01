Bourges, France

Début 2019, une brigade de soirée sera créée à Bourges. Il a paru donc logique à la ville d'armer ses policiers qui demandaient également à être rassurés dans leurs missions. La municipalité a répondu favorablement à leur demande.

Pascal Blanc, maire de Bourges et Philippe Mercier, adjoint à la sécurité, aux côtés des responsables de la police municipale © Radio France - Michel Benoit

Aujourd'hui, l'uniforme n'est plus forcément respecté, pire il est parfois une cible. Pour Eric Pagenaud, chef de la police municipale de Bourges, armer ses hommes permet de les rassurer dans leurs missions : " Au vu du contexte sécuritaire et de nos missions, on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est simplement un moyen complémentaire d'assurer notre propre sécurité, et celle des Berruyers." L'état a offert 27 revolvers 357 Magnum de réforme à la ville qui a en outre investi dans trois tasers, ces pistolets à impulsion électrique.

357 Magnum et tasers équipent désormais les policiers municipaux de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Neuf policiers municipaux ont été formés ; à terme, tous le seront. Pour le maire de Bourges, Pascal Blanc, c'est une évolution logique des choses : " C'est de l'anticipation face à une société qui se durcit. On voit sur Bourges, à travers les caméras de vidéo protection, de plus en plus d'habitants qui se promènent armés, quelle que soit la catégorie d'âge. Nos policiers municipaux ne se contentent pas de gérer le stationnement. Ils viennent régulièrement en soutien de la police nationale. Il m'a donc semblé logique qu'ils soient armés."

La police municipale de Bourges a également reçu des nouveaux véhicules. © Radio France - Michel Benoit

Philippe Mercier, maire adjoint à la sécurité, a voulu prendre toutes les garanties avant de confier des 357 Magnum à ses policiers : " J'ai souhaité qu'un test psychologique, qui n'était pas nécessaire soit réalisé par un expert sur chacun des policiers municipaux. Et il n'y a eu aucune réticence des agents." La ville de Bourges qui étoffe ses effectifs de policiers : ils sont 27 aujourd'hui et passeront à 40 pour créer la brigade de soirée d'ici un an.