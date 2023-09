Bourges : les pompiers du Cher vont pouvoir moderniser plus vite leurs matériels

Dans le Cher, la préoccupation porte sur la forêt de Sologne qui s'embrasera plus facilement à l'avenir à cause du réchauffement climatique. Ce million d'euros va permettre aux pompiers du Cher d'investir dans dix camions citernes (grâce à l'apport complémentaire du conseil départemental). Les vingt-trois camions citernes dont dispose le SDIS du Cher seront ainsi aux dernières normes grâce à des équipements de protection dernier cri : " Les dix camions qui vont être renouvelés, soit par l'achat de matériels neufs, soit par du reconditionnement rétrofitage, vont avoir le dispositif dit de sécurité auto-protection et l'air respirable à l'intérieur, détaille le colonel Bruneau, commandant du Sdis du Cher. L'auto-protection, c'est comme une douche qui arrose le véhicule. Cela permet de préserver le véhicule, le temps que le feu continue d'avancer et passe au delà du camion. En ce qui concerne l'air respirable, ce sont des masques que les pompiers aposent pour respirer de l'air en bouteille et éviter d'être asphyxiés par les fumées qui rentrent dans l'habitacle quand le feu est autour du camion. Quand tous nos camions seront mis aux normes, on pourra aussi les envoyer sur les gros feux en renfort en France. "

Une buse du système dit de sécurité auto-protection qui permet d'arroser le camion de pompier le temps que l'incendie passe au delà du véhicule © Radio France - Michel Benoit

Cette enveloppe supplémentaire de l'état va permettre d'aller deux fois plus vite dans le renouvellement des camions citernes des pompiers du Cher : " On va faire sur cinq ans, ce qu'on avait prévu de faire en dix ans, résume Patrick Bagot, président du service d'incendie et de secours du Cher. On va acheter cinq camions citerne feu moyens (d'une capacité de quatre mille litres d'eau) et un camion citerne feu super de 13.000 litres dont on ne dispose pas encore dans le Cher. C'est un gros coup de pouce pour nous. On va même essayer d'investir tout cela sur quatre ans, mais je crains que les fabricants ne puissent pas suivre pour répondre à toutes les commandes en France."

Le dispositif air respirable équipera les vingt-trois camions citernes du Sdis du Cher © Radio France - Michel Benoit

Quatre autres camions seront modernisés. Le département du Loir et Cher a également reçu une enveloppe d'un million d'euros. Cet argent servira à disposer des équipements de vidéo et d'alerte sur toute la forêt de Sologne, car les investissements sont harmoniés entre les trois départements concernés, se félicite le préfet du Cher, Maurice Barate : " C'est une démarche commune, globale qui est initiée par les trois départements concernés (Loiret, Cher et Loir et Cher) par le massif forestier de Sologne, sous l'égide de la préféte de Région. On renouvelle les matériels, on agit aussi en prévention. C'est cette harmonisation des investissements, refléchie ensemble qui, je pense, a plu au ministère de l'intérieur."

Le Colonel Bruneau, Patrick Bigot (commandant et président du SDIS du Cher), Maurice Barate (préfet) et le colonel Andriot (commandant en second) © Radio France - Michel Benoit

Le département du Cher a également débloqué 40.000 euros pour mettre des panneaux d'information prudence incendie au bord des routes. Le conseil départemental a aussi créé un " massif forestier école " à Neuvy sur Barangeon pour initier aux bons réflexes liés au débroussaillage notamment chez les propriétaires forestiers.