Bourges, France

C'est une obligation légale, mais adapter un arrêt de bus exige parfois de gros aménagements pour respecter les normes : " Nous devons aménager des bordures un peu plus hautes (21 cm) pour que le bus puisse accoster . Ces bordures doivent être obliques et ensuite vous avez des zones de retournement qui sont nécessaires pour que la personne en fauteuil puisse manoeuvrer facilement. " explique Céline Thomas, du service voirie de la ville de Bourges .

Les bordures de trottoir sont rehaussées pour que le bus soit à niveau.Leur hauteur est de 21 centimètres. © Radio France - Michel Benoit

Chaque arrêt de bus est un cas particulier

Le trottoir doit faire au moins 1,40 m de large. Des normes qui obligent parfois à déplacer l'arrêt de bus de quelques mètres tout en veillant à ce qu'il ne tombe pas sur une porte de garage ou une entrée de propriété. Chaque arrêt de bus est finalement un cas particulier. Une centaine seront aménagés cette année. L'agglomération en compte 610 dont 30 % sont déjà accessibles aux personnes à mobilité réduite. "On n'a pas attendu cette obligation légale pour songer à ces aménagements, précise _Pascal Blanc_, président de Bourges Plus. A chaque fois que l'on rénovait une rue, on incluait la mise aux normes handicapés de l'arrêt de bus et on a veillé à ce que chaque commune de l'agglomération, y compris les plus petites, offre au moins un arrêt adapté." Mais l'ensemble des quais ne pourra pas être traité d'ici 2020.

Il faut également que les bus soient équipés de passerelles rétractables pour faire rouler le fauteuil. Ce n'est pas encore le cas de tous les véhicules. " C'est environ la moitié des bus aujourd'hui, soit une trentaine. D'ici 2020, tout le parc devrait être équipé et sera ainsi accessible." détaille Pascal Mauduit, de la société de transport Agglobus. De quoi faciliter la vie de nombreuses personnes à mobilité réduite qui aujourd'hui se voient parfois refuser l'accès au réseau d'autobus de Bourges.