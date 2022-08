Bourges : les réfugiés Ukrainiens fêtent l'indépendance de leur pays meurtri

Certains avaient des larmes dans les yeux en écoutant les chants de leur pays, alors que les combats se poursuivent, six mois après l'invasion russe. Tout un symbole : ces deux fillettes, des fleurs jaunes et bleus dans les cheveux, en costume traditionnel , reprenant un air ukrainien. Une manière de dire que l'Ukraine continuera de vivre et de résister, des années s'il le faut : " La guerre, c'est pour que nous restions libres " explique Valentyna. " Nous voulons vivre comme nous le voulons, en démocratie. Nous voulons une démocratie comme en France. Nous voulons pouvoir parler librement, réfléchir librement. "

Deux fillettes ont repris une chanson ukrainienne © Radio France - Michel Benoit

Un message pour encourager les soldats sur le front mais pas seulement pour Natalya : " On voudrait aussi montrer notre culture. Nous voulons remercier la France et Bourges pour leur accueil. On aime bien chanter, on aime bien manger et on a préparé des spécialités de chez nous. Allez vous servir ! C'est très bon. "

Des spécialités ukrainiennes © Radio France - Michel Benoit

Sur des tables, des spécialités ukrainiennes. Les cuisinières ont ajouté du fromage français à l'un des plats traditionnels : " C'est de la Katleta qu'on a rebaptisé amitié Ukraine-France. " Des larmes quand la chanteuse Natalya Manchur entonne une chanson du pays...

L'association citoyenne Franco-Ukrainienne a organisé cette fête pour célébrer l"'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine © Radio France - Michel Benoit

Beaucoup en attendant la paix voudraient travailler en France mais c'est compliqué. Comme pour Svetlana, qui était comptable là-bas : " Le gros problème, c'est la langue. Il faut que l'on prenne des cours de français si on veut vraiment s'insérer, mais c'est difficile."

On compte un peu plus de 500 réfugiés ukrainiens dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Une question est dans toutes les têtes : quand pourront-ils rentrer chez eux ? " Je ne sais pas quand cela finira, mais je suis sûre que nous gagnerons." conclut Natalya dont le mari est volontaire dans son pays. " Ma fille n'a qu'une envie, c'est de revoir son père. Et mon fils m'a déjà dit qu'il repartira là-bas quand il aura fini ses études en France pour rebâtir le pays ." On dénombre un peu plus de 500 réfugiés ukrainiens dans le Cher.