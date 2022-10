Bourges : les restos du coeur bienvenus dans les bibliothèques

Les bibliothèques de Bourges plus facilement accessibles aux bénéficiaires des restos du coeur. Une convention vient d'être signée entre la ville et l'association.

Ces lieux sont déjà gratuits pour les personnes qui ne travaillent pas ou dont les ressources sont très limitées, mais l'idée est d'aller plus loin en les incitant à venir par elles-mêmes à la médiathèque où dans les bibliothèques de quartier (Gibjoncs et Val d'Auron). Quitte à les prendre par la main au départ pour créer cette appétence. Les restos du coeur, c'est avant tout une aide alimentaire mais c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres activités : les bénéficiaires peuvent aller voir les basketteuses au Prado ; certains spectacles de la maison de la culture sont accessibles pour seulement deux euros. Il était donc normal que la ville leur réserve une attention particulière pour la médiathèque et les bibliothèques : " Chacun, dans la dignité, doit pouvoir accéder à ce qui fait notre culture commune " argumente Yannik Bedin, adjoint au maire de Bourges chargé de la culture. " Que ce soit, la littérature, les films, la musique et aussi l'accès au numérique. Les bénévoles des restos du Coeur vont accompagner ces enfants, ces familles, ces adultes, lors de contes, lors d'activités, ou d'ateliers. "

La signature de la convention entre les Restos du Coeur et la ville de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Des bénéficiaires qui ne franchiraient sans doute pas par eux-mêmes les portes de ces lieux : " J'entends souvent, c'est pas pour nous. Cela nous permet de dire, la porte est ouverte " se réjouit Béatrice Aubié, bénévole aux restos du coeur de Bourges. " On organise des sorties culturelles ou patrimoniales. Par exemple, une visite de la cathédrale de Bourges : les personnes parfois me disent, je pensais que ce lieu était réservé aux catholiques ou alors, je pensais qu'il fallait payer pour y rentrer et visiter. C'est important pour faire sauter des verrous. On offre parfois des places de cinéma et c'est l'occasion d'une vraie sortie en famille. La culture permet de les dégager du quotidien. C'est vécu parfois comme une évasion, presque un rêve, une parenthèse en tout cas."

Béatrice Aubié, bénévole, référente culture aux restos du coeur de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les bénéficiaires des restos du coeur seront accompagnés une fois par mois pour aller dans un premier temps à la bibliothèque des Gibjoncs et du Val d'Auron. Les restos du coeur de Bourges ont continué d'aider 600 familles cet été.