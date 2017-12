Bourges, France

Une quarantaine de personnes qui dépendent de l'hébergement d'urgence se sont présentées et ont donc pu passer un bon moment convivial. Un moment de répit pour se sentir, presque comme tout le monde. Anthony, moins de trente ans, est venu se réchauffer : il y a un an, il vivait encore en appartement avec sa famille, mais maintenant, il touche le fond après avoir perdu son travail : "Avant moi aussi, c'était boulot dodo, mais aujourd'hui je suis à la rue et c'est dur quand on voit passer les gens avec leurs cadeaux et que nous, on galère. En plus, il fait froid aujourd'hui. Rien que le fait d'être au chaud, ça fait du bien. Je remercie vraiment ceux qui ont permis ça."

Un peu de chaleur et un bon repas au lieu de sandwiches, c'était le petit miracle de Noël pour les SDF de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Tout le monde s'est retroussé les manches et les bonnes volontés ont répondu présent : l'opération s'est montée en deux jours. Pour David Souchet, directeur du Relais, il était inconcevable que rien ne soit fait le jour de Noël : " On ne pouvait quand même pas les laisser manger un sandwich dans le froid sans endroit pour se poser." Des salariés du relais sont venus de leur propre chef, plus tôt pour préparer les toasts et réchauffer les plats. Farid Boukari, responsable de l'hébergement d'urgence à l'association tenait à ce repas amélioré : " Il y a du saumon, du boeuf, du poulet, un plat chaud. On voulait vraiment que la magie de Noël opère." Dès 11H45, les premières personnes sont arrivées... beaucoup d'hommes seuls, mais aussi des enfants avec leur mère, hébergés dans des structures d'urgence.

Ces enfants mordent à pleines dents ce repas qui leur est offert. La veille, le Père Noël est venu déposer quelques jouets. © Radio France - Michel Benoit

Anthony, (un second !) lui est arrivé de Marseille ; ça fait un mois et demi qu'il est sur Bourges : " S'il n'y avait pas ça, peut-être que je serai dehors à cette heur-ci et peut-être que je mangerai même pas. C'est quand même Noël, et on se sent un peu comme tout le monde, grâce à eux." Aude est venue prêter mains fortes comme bénévole ; une première pour elle : " Je suis venue faire les toasts, j'aide à servir. C'est une grande première pour moi. je voulais me sentir utile. Me mettre au service de l'humain. _Et commencer ce bénévolat, le jour de Noël, c'est symbolique pour moi."_Dans le Cher, le dispositif " zéro personne dehors " est activé, sans attendre le déclenchement du plan grand froid.