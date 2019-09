Bourges : les travaux pour réhabiliter l'immeuble de la maison des Forestines devraient bientôt démarrer

Bourges, France

C'est un promoteur parisien qui a racheté l'édifice. Les travaux de réhabilitation devraient donc pouvoir démarrer dans quelques mois... L'immeuble avait été évalué 900.000 euros, mais l'hôpital de Bourges ne communique pas sur le montant de la transaction. Sans doute, inférieur au prix d'après un responsable, proche du dossier. Trois acheteurs s'étaient manifestés depuis fin mars. L'acquéreur SMBI travaille jusqu'à présent en région parisienne où il a développé plus d'une dizaine de projets immobiliers.

L'immeuble a été incendié le 4 avril 2015 © Radio France - Michel Benoit

La mairie de Bourges a imposé de garder dans la réhabilitation une brasserie au rez de chaussée pour animer la place ; les Forestines, le bonbon emblématique de Bourges, réintégreront également le bâtiment, qui offre plus de 2.200 m2 sur 5 étages. Cet immeuble avait été légué dans les années 30 à l'hôpital de Bourges qui débourse 400.000 euros par an pour l'échafaudage et les bâches qui protègent l'édifice. Des sommes qui seront sans doute remboursées par les assurances : l'affaire est en justice, chacun se rejetant toujours la faute sur la responsabilité de l'incendie : une friteuse de la brasserie le Cujas en est à l'origine.