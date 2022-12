Bourges : les voitures laissent de la place aux vélos

Ce que l'on donne aux cyclistes, on l'enlève aux automobilistes ! La lutte contre la pollution est passée par là. Il n'y aura plus qu'une voie de circulation dans chaque sens, boulevard du Général de Gaulle, pour les voitures, au lieu de deux, afin de laisser une partie de la chaussée aux cyclistes. Cet aménagement court depuis Cap Nord jusqu'au pont supérieur : 1100 mètres, avec une sécurité renforcée dans le bas du tronçon, insiste Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges Plus : " Dans le bas de l'avenue de Gaulle, là où il y a le virage et où c'est plus dangereux, on installe des bordures, de façon à bien sécuriser le passage des vélos, par rapport à celui des voitures. "

Le couloir réservé aux cyclistes est protégé par une bordure © Radio France - Michel Benoit

Cela incitera aussi les automobilistes à lever le pied. et l'année prochaine, des aménagements seront réalisés sur le pont supérieur pour que les cyclistes puissent rejoindre le centre ville. Un carrefour très fréquenté : le nombre de voies pour les voitures restera donc le même. Hugo Lefelle, adjoint au maire de Bourges, s'y engage : " L'agglomération engage beaucoup d'argent et des moyens importants pour les études sur le pont supérieur avec un nombre de voies de circulation qui doit rester le même parce que c'est un point où il y a beaucoup de véhicules. On aura, courant 2023 de belles avancées sur ce secteur qui reste un des points noirs en termes de sécurité à Bourges."

Des travaux seront entrepris sur le pont supérieur l'année prochaine © Radio France - Michel Benoit

L'idée est résorber les points de rupture pour les cyclistes. L'agglomération va enclencher le grand plateau dès l'année prochaine : " Sur 2023, je pense qu'on proposera une enveloppe de 3,5 millions d'euros sur les voies cyclables " confie Irène Félix. " Et il en faudra au moins autant en 2024. C'est une grosse accélération. Là on est parti sur une perspective d'avoir 25 kilomètres de plan vélo intercommunal d'ici à deux ans. C'est fois trois, en fait."

Plus d'embouteillages à certaines heures

Et la ville de Bourges va essayer d**'adapter les feux tricolores aux heures de pointe pour réduire les embouteillages** sur certains axes où les voitures ont perdu une voie de circulation : " C'est vrai qu'à certains endroits, cela bouchonne plus aux heures de pointe " admet Hugo Lefelle. " C'est le cas bd Gambetta, par exemple. On va travailler sur le réglage des feux tricolores aux heures de pointe pour mieux réguler ce trafic, même si globalement, la réduction à une voie de circulation sur les grands boulevards est plutôt adaptée sur Bourges."