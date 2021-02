Bourges : licences option santé et développement de l'INSA, l'école d'ingénieurs

A la rentrée de septembre, deux formations particulièrement attendues vont ouvrir à Bourges : deux licences, option "accès santé " qui permettront de préparer les concours de médecine. Une Licence Accès Santé (LAS) Droit et une LAS-Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) : " Cela va devenir l'une des deux filières pour faire médecine " se réjouit Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges Plus. " Il y a la première année de médecine habituelle, mais aussi, cette option là qui permet de passer les concours de médecine et de tenter sa chance. L'idée, avec cette nouvelle offre, c'est que des jeunes deviennent médecins alors qu'ils ne le seraient peut-être pas devenus auparavant. Peut-être parce qu'ils habitent des endroits trop compliqués pour aller à la fac à Tours mais aussi peut-être parce qu'ils ont un profil un peu moins " bachoteur que celui habituel des études de médecine. C'est vrai, c'est un pari ce double cursus qui ouvre à Bourges et j'incite vraiment les jeunes du département, et même au delà à s'inscrire puisque parcours sup est maintenant accessible."

L'INSA poursuit son développement à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Fer de lance du développement des études supérieures sur Bourges : l'INSA, l'école d'ingénieurs qui va recevoir une aide 8,9 millions d'euros du conseil régional. L'INSA compte aujourd'hui 883 étudiants à Bourges-Lahitolle et compte poursuivre son développement : " J'espère qu'on arrivera à 1.200 d'ici cinq ans " indique Driss Boutat, directeur du campus Insa de Bourges. " On va développer une filière internationale, agrandir les départements actuels, et on va essayer de proposer une nouvelle formation en apprentissage. " Dans quelques semaines, l'Insa va déménager ses laboratoires et ses salles de TD dans la salle d'armes rénovée par l'agglo. Les 8,9 millions du conseil régional vont permettre à l'école d'ingénieurs d'aménager de nouveaux locaux pédagogiques et de recherche. Pour Anne Besnier, vice présidente du conseil régional chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette aide est totalement justifiée : " C'est tout simple : on manque d'ingénieurs dans la région et il faut s'efforcer d'en former un maximum ici. On sait que des étudiants n'ont pas forcément envie de partir loin. Bourges multiplie les choix de formation. C'est de mieux en mieux et je pense que la ville pourra effectivement augmenter son nombre d'étudiants."

Le futur campus de l'INSA de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'INSA de Bourges compte 37 doctorants : un nombre multiplié par quatre en quelques années. Essentiels pour son développement : " Grace à eux, on valorise le site et on publie plus " indique Driss Boutat. " On peut avoir plus de contrats de recherche, plus de projets que ce soit régional, national ou international. On devient attractif à l'international puisqu'on a des étudiants qui viennent de Chine, du Maroc, de l'Indonésie et bien sûr d'Afrique. C'est très important et on le doit aussi à la marque INSA." A la rentrée de septembre, une résidence universitaire de 105 chambres doit ouvrir sur le campus Lahitolle pour accompagner son développement.