Bourges : Lorànt Deutsch joue les bip-bip dans la ville

Depuis quelques temps, l'acteur et écrivain, passionné d'histoire, a lancé une série de reportages sur le patrimoine, sur youtube et facebook. Ca s'appelle "A toute berzingue". En cinq minutes et à travers cinq stations emblématiques d'une ville, Lorànt Deutsch raconte l'histoire de ce lieu. L'épisode sur Bourges est mis en ligne ce vendredi... La particularité d'A toute Berzingue, c'est que Lorànt Deutsch propose un périple à pied dans la ville. Et s'il a choisi Bourges, il y a plusieurs raisons : " Post confinement, après trois mois à regarder des séries et à grignoter sur mon canapé, il fallait que je me remette à travailler et j'ai voulu y aller progressivement, explique l'historien. J'ai donc choisi une ville voisine en me disant que si je ne bouclais pas tout en une journée, je pourrai rentrer chez moi le soir. Et j'ai bien fait parce que c'est ce qui est arrivé. J'aime écrire l'histoire avec mes pieds. Je n'ai pas découvert l'histoire dans les musées, mais avec mes pieds au travers de mes promenades. Et Bourges s'y prête parfaitement. La ville a une longue histoire et elle se dévoile assez facilement. La ville est assez concentrée. On peut en faire le tour en une journée. Ca collait donc parfaitement au concept d'à toute berzingue."

Le palais Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La force de Lorànt Deutsch, c'est de vulgariser l'histoire, sans prise de tête. Saviez-vous par exemple que Bituriges, le nom du peuple qui a fondé Bourges, voulait dire " Rois du Monde " en celte ? C'est l'une des anecdotes de ce reportage, des fortifications gallo-romaines aux usines d'armement du XIXéme. Lorànt Deutsch touche ainsi des dizaines de milliers de personnes sur internet : " Je me suis aperçu que c'était les villes moyennes, qui faisaient le plus de clics. A Rouen, on dépasse les 100.000 vues. Colmar qui est plus petit, 50.000 vues."

La cathédrale St-Etienne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Lorànt Deutsch a emménagé il y a un an à Neuvy sur Barangeon, et la crise du covid pourrait inciter certains de ses amis à venir pourquoi pas en Berry : " C'est ignoble ce qu'on a fait subir aux parisiens pendant le confinement. J'en connais beaucoup qui, depuis, ont pris leur compas pour tracer un cercle de 200 km autour de Paris et déménager vers la verdure. Je me sens très bien en Berry. Je suis pas loin de Vierzon. Je peux aller vers Angers par l'A85 rapidement, vers Clermont-Ferrand où j'ai mon meilleur pote, par l'A71. L'A20 vers Paris en deux heures. C'est vraiment pratique d'être au centre de la France. " Sans parler du prix de l'immobilier, qui reste abordable en Berry. Surtout pour des parisiens !