Une impasse Louis Moinet, inaugurée hier à Bourges, à hauteur de l'ancienne chambre des métiers. Ce nom ne vous dit sans doute rien... et pourtant Louis Moinet est considéré comme l'un des plus grands horlogers au monde, né à Bourges en 1768.

Bourges, France

L'horloger, natif de Bourges, Louis Moinet est reconnu aujourd'hui comme l'inventeur du premier chronographe, ancêtre du chronomètre, c'était en 1816. En 2001, un passionné d'horlogerie a créé la marque Louis Moinet, des pièces souvent uniques, fabriquées en Suisse vendues jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Jean-Marie Schaller s'est battu pour faire sortir de l'oubli, ce génie de l'horlogerie.

Jean-Marie Schaller, créateur et directeur des montres Louis Moinet. © Radio France - Michel Benoit

François a tenu à assister à la petite cérémonie, il habite dans la maison où est né Louis Moinet à quelques pas de l'impasse qui porte aujourd'hui son nom, une impasse débaptisée il y a quelques années : " C'était l'impasse Jeanne d'Arc jusqu'à la fin des années 80 ou quelque chose comme ça. Depuis, elle n'avait plus de nom." Tout cela pour éviter la confusion avec la rue Jeanne d'Arc qui existe aussi à Bourges.

L'impasse Louis Moinet à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Louis Moinet, inventeur du chronographe en 181, précis au 60éme de seconde. Un appareil extraordinaire, le plus précis de son temps. Le berrruyer a également conçu une horloge pour l'empereur Napoléon, une autre pour le 3eme président de l'histoire américaine,Thomas Jefferson et signé un livre de référence sur l'horlogerie. Un homme d'exception pour Jean-Marie Schaller, qui a déposé le nom Louis Moinet pour créer sa société d'horlogerie Suisse : " J'avais vraiment envie de créer des montres particulières. J'avais également envie que ce nom de Louis Moinet soit reconnu pour ce qu'il mérite et non pas d'avoir été oublié par le temps." Un comble pour un horloger !

Jean-Marie Schaller offre au maire de Bourges le certificat du Guiness book attestant que Louis Moinet est bien l'inventeur du chronographe. © Radio France - Michel Benoit

Les montres Louis Moinet sont évidemment des modèles d'exception : " On a eu une vingtaine de prix ces dix dernières années, se plait à rappeler Jean-Marie Schaller. On fait 500 montres maximum par années, toutes en éditions limitées ou des pièces uniques. Certaines contiennent des morceaux de météorites, de la lune ou de mars, d'autres des morceaux d'os de dinosaures, ou parfois, c'est uniquement la magie mécanique ou la main de l'homme à travers des gravures extraordinaires." Et bien sûr, cela a un prix : certains modèles flirtent avec les 300.000 euros...