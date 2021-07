Bourges : manèges gratuits pour les personnes handicapées

C'est la tradition à Bourges depuis plus de 30 ans, les forains offrent une après-midi de manèges aux personnes handicapées. C'était ce jeudi. Une cinquantaine de jeunes et moins jeunes, de différents centres d'accueil du département ont pu s'amuser comme des fous.

Jonathan souffre de déficience intellectuelle, cela ne l'empêche pas d'avoir repéré ce qui l'intéresse : " C'est les voitures tamponneuses. On fonce dans les autres. Et les manèges qui montent haut." Charles est le patron des auto-tamponneuses : " Au début, il faut parfois leur montrer comment démarrer ou conduire, mais ça vient vite. On voit qu'ils sont contents et heureux."

Auto tamponneuses et autres manèges à sensation au programme © Radio France - Michel Benoit

Certains manèges sont privatisés pour cette opération parce qu'il faut réduire leur vitesse : " Nous les forains, on est des vendeurs de bonheur " précise Philippe Guérin, représentant des forains à Bourges. " Notre récompense, c'est leur sourire. On perpétue la tradition qui avait été lancée par mon grand-père, il y a plus de trente ans. Et parfois, les éducateurs nous disent qu'ils n'auraient pas cru que certains jeunes auraient pu faire ça ! "

"Même pas peur ! " © Radio France - Michel Benoit

Bien entendu, chaque groupe est encadré par un certain nombre d'éducateurs comme Nathalie, éducatrice spécialisée au Gedhif de Bourges : " C'est important pour eux de pouvoir faire comme les autres, y compris des choses à sensation avec une montée d'adrénaline." Trois personnes autistes Asperger sont également venues, malgré le bruit et le monde : " Ils ne seraient peut-être pas venus seuls " reconnait Francis Loeuillet animateur et coordinateur du groupe d'entraide mutuelle Autis18, tout récemment créé : " Le fait d'être venus en petit groupe, les rassure, leur donne confiance. Ce qu'on souhaite nous, c'est une sorte d'inclusion partout où c'est possible." Mahdi, autiste Asperger, apprécie particulièrement cette après-midi : " Jadis, j'étais une personne renfermée, mais depuis quelque temps, j'ai appris que j'étais quelqu'un qui aimait bien les autres. "

Benjamin, autiste Asperger, Francis Loeuillet animateur du groupe d'entraide mutuelle Autis18, et Mahdi, autiste Asperger © Radio France - Michel Benoit

Tout le monde a le sourire, y compris Zehira ben Ahmed, conseillère municipale déléguée au handicap, par l'entremise de laquelle cette gratuité est organisée : " Avec ce don des forains, je me dis qu'il y a encore de belles personnes qui donnent de leur temps, de leur argent. C'est que du bonheur." La foire aux manèges à Bourges, place Séraucourt, c'est jusqu'au 14 juillet.