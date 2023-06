Bourges : Marianne revisitée par ses habitants

Un buste, façon art primitif, ou carrément moderne à base de pièces métalliques de recup, l'originalité est au rendez-vous : " Le combat principal pour la femme, c'est quand même l'égalité par rapport aux hommes, explique Patrick Pineau, près de la toile acrylique qu'il a signée. J'ai donc représenté une Marianne revendicative. Un visage avec un bandeau rouge révolutionnaire sur lequel j'ai écrit égalité. Et j'ai ajouté une phrase d'une aristocrate en 1791, Olympe De Gouges qui avait écrit la première déclaration des droits de la femme."

ⓘ Publicité

Patrick Pineau a signé une Marianne revendicative © Radio France - Michel Benoit

Une catégorie est réservée aux moins de 14 ans. Khadija a aussi réalisé une toile avec une Marianne espiégle : " J'aime bien faire de grands yeux comme ça. Je trouve que ça fait féminin et jeune. je trouve qu'elle me ressemble un peu. "

Khadija et une Marianne qui lui ressemble un peu © Radio France - Michel Benoit

Sa maman, Ouria est très fière : " On l'a vue travailler dessus pendant des heures et des heures, couche après couche, séchage après séchage. Et voir sa toile aujourd'hui, sur fond blanc dans le hall de l'hôtel de ville, je la trouve tout simplement magnifique. Je suis ravie et fière que notre fille s'intérrese ainsi aux valeurs de la République. Marianne, c'est la France. c'est la liberté, l'égalité, la fraternité."

Que pensez-vous de cette Marianne, pas très académique ? © Radio France - Michel Benoit

Le tableau de Khadija pourra même voyager s'il gagne le concours : " La pièce qui sera élue par le jury et par le public sera éditée en carte postale, indique Alain Bouquin, adjoint à la citoyenneté à Bourges. Ainsi, on espère que les valeurs de la République Française résonneront à travers l'Europe et le monde. Ce n'est pas simplement un concours d'art. On a voulu que chaque création soit accompagnée d'un engagement de l'artiste en faveur de la république ou de la femme."

Une autre Marianne, très originale © Radio France - Michel Benoit

Les oeuvres seront également exposées à la médiathèque de Bourges à partir du 15 septembre.