Bourges : mauvaise surprise à l'hôtel de ville

On devrait avoir les résultats de ce diagnostic dans quelques semaines. On saura alors s'il faudra refaire entièrement les murs extérieurs de l'hôtel de ville. Ce serait une très grosse dépense imprévue... en millions d'euros. L'alerte remonte au printemps dernier : deux plaques étaient tombées sur le trottoir. Heureusement, personne ne passait à ce moment-là : " Cela aurait pu faire très mal. Ces plaques de parement sont assez grandes et cela pourrait tuer la personne qui la recevrait sur la tête " explique Hugo Lefelle, adjoint au maire de Bourges , chargé des travaux. " Par précaution, on a donc installé ce fillet dans l'attente des résultats du diagnostic qu'on va lancer. Il s'agit d'évaluer l'ampleur des travaux à réaliser. Est-ce que ce problème d'oxydation des accroches des plaques de parement est localisé, ou sur toute la façade ? On verra."

Hugo Lefelle, adjoint au maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

On croise les doigts à l'hôtel de ville, en espérant qu'il ne faudra pas changer toutes les plaques de parement. Certaines attaches sont oxydées à cause de l'humidité. Le diagnostic dira ce qu'il en est dans quelques semaines. Et malheureusement, aucune assurance décennale ne peut plus fonctionner puisque l'hôtel de ville a trente ans : " Si jamais, il faut retirer toutes les plaques de parement, c'est une grosse dépense qui se calcule en millions d'euros " ajoute Hugo Lefelle. " On espère donc qu'on n'aura pas à précipiter ces travaux par rapport à notre calendrier."

Certaines plaques de parement sont fissurées. © Radio France - Michel Benoit

Finalement, l'hôtel de ville est emblématique de la vétusté du parc immobilier municipal, estime Hugo Lefelle : " On a des fuites dans des gymnases, les écoles sont des passoires énergétiques. On paye le manque d'entretien des bâtiments municipaux au cours des dernières années. On connait l'ampleur de la tache et on s'y attêle mais cela va prendre du temps et nécessiter de gros moyens financiers. " Les rives d'Auron au parc des expositions sont fermées jusque mars : le temps de réparer les fuites sur le toit, suite à la grêle du printemps dernier.