Bourges, France

Il y aura sans doute affluence cet après midi à la cathédrale St Etienne à Bourges pour la messe d'installation du nouvel archevêque. Mgr Jérome Beau, agé de 61 ans, a été nommé archévêque de Bourges par le pape François le 25 juillet dernier. Il succède à Mgr Armand Maillard atteint par la limite d'âge. Jérôme Beau a été ordonné prêtre le 23 juin 1984 pour l'archidiocèse de Paris. Consacré evêque en 2006, il était depuis évêque auxilaire de Paris et vicaire général. Après le seminaire d'Issy-les-Moulineaux (1er et 2e cycle), Jérôme Beau a obtenu un baccaulréat de théologie et une licence canonique de théologie à l'institut catholique de Paris.

Après la messe d'installation cet après midi à 16h à Bourges, Mgr Jérome Beau célèbrera une messe d'acceuil à l'église Saint André de Châteauroux le dimanche 30 septembre à 15h30.

Créer du lien au sein de la communauté catholique, c'est une des missions du nouvel archevêque de Bourges, qui par ailleurs, sur France Bleu Berry , s'exprime aussi sur un sujet pour le moins d'actualité : l'avenir de l'hôpital du Blanc et de sa maternité.

