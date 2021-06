Bourges : mieux manger pour lutter contre les gaz à effet de serre

Une semaine pour sensibiliser les habitants à une alimentation responsable, au fait-maison par exemple. Du 19 au 26 juin, des prospectus reprenant des conseils seront distribués sur les marchés de Bourges et une recette sera mise en ligne chaque jour sur le site et les réseaux sociaux de la ville. Conseil numéro un : respecter la saisonnalité des denrées et cela ne concerne pas seulement les fruits et légumes : " Les poissons, les fromages ont aussi une saisonnalité " insiste Catherine Menguy, adjointe au maire de Bourges. " Notre combat, cet été, ce sera sur le kiwi. Le kiwi est un fruit de saison. L'été, il provient très souvent de Nouvelle-Zélande et traverse donc la moitié de la terre pour venir jusqu'à nous. L'hiver, oui, il est produit plus localement. Pas de problème. "

Lucie Ranchin, chargée de mission, France Labro, adjointe au maire de Bourges à l'alimentation, et Catherine Menguy, adjointe à la transition écologique © Radio France - Michel Benoit

La mairie de Bourges avait déjà mené cette campagne en décembre dernier. Certains magasins avaient même participé à l'opération : " Deux magasins de centre ville avaient mis en retrait les tomates durant une semaine " précise Catherine Menguy. " Ils avaient mis en avant les carottes, les choux et les betteraves rouges. Et cela n'avait pas eu de conséquence sur la fréquentation des rayons. Cela prouve que les consommateurs sont prêts à jouer le jeu. On veut donc les accompagner sans les culpabiliser." Avec le confinement, beaucoup se sont remis aux fourneaux et achètent plus local. Pour vous donner des bonnes idées, la mairie de Bourges met en ligne une recette par jour : des accompagnements pour le barbecue : " Il y a évidemment la fameuse ratatouille, typique de l'été " détaille Lucie Ranchin, chargée de mission à la mairie de Bourges. " Egalement des choses plus originales comme les tzatziki au concombre, en entrée, et puis un dessert à faire directement sur le barbecue : des papillotes de fruits d'été avec du chocolat pour les plus gourmands."

La sensibilisation va durer une semaine à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Certains restaurants proposent aussi des menus de saison. Le grand défi étant de réduire la part de la viande dans l'assiette : l'élevage est responsable de 14,5 % des gaz à effets de serre selon le fonds des nations unis pour l'alimentation