Grève à l'hôpital de Bourges : moins de lits en chirurgie à l'hôpital

Ils étaient une quarantaine rassemblés devant l'hôpital Jacques Cœur de Bourges ce mardi. Beaucoup, assurent la CGT, n'ont pas pu quitter leurs services pour participer à l'action car ils n'auraient plus été assez nombreux pour prendre en charge les malades. Manque de soignants, conditions de travail de plus en plus difficiles, rien ne permet de sortir pour le moment de ce cercle vicieux.

Laurent Carré est infirmier anesthésiste au bloc chirurgical. Le nombre de lits en chirurgie a été réduit de 40 % à l'hôpital de Bourges en quelques années : "On était parti sur une centaine de lits en chirurgie et là maintenant, en mutualisant, on arrive à 60 lits, toutes chirurgies confondues. C'est une conséquence du manque de personnels, et faute de lits, certains chirurgiens s'en vont. On n'a plus de chirurgien ORL par exemple. On a un service ORL qui vient de mourir. Le Covid a accéléré les réorganisations. Le Ségur de la santé nous a accordé des primes, mais ce n'était pas vraiment ce qu'on demandait. On veut une vraie augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail avant tout."

La CGT dénonce des primes réservées aux seuls nouveaux embauchés à l'hôpital © Radio France - Michel Benoit

Une dégradation continue des conditions de travail, qui favorise les démissions et ne suscite pas les vocations. Illustration avec la prise des congés qui s'annonce très compliquée dans certains services cet été. Sylvie travaille en pneumologie : "Cette année, le ton est un peu plus menaçant. Non seulement, on nous dit qu'il va falloir cumuler des weekends pour pouvoir partir en congés, mais en plus on risque de ne pas avoir droit aux week-ends qui bordent nos congés. Tout cela, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Les augmentations de salaire ne règlent pas tout. La charge de travail est trop importante tout comme la pression des cadres sur les plannings et le rythme de travail qui nous broie dans certains services très lourds comme la pneumologie." Et cette pression, ces jeunes aides-soignantes en médecine polyvalente la ressentent également de plus en plus. L'une d'entre elles n'est là que depuis quatre ans pourtant : "Avant, on prenait un peu plus en compte ce qu'on pouvait dire. _Aujourd'hui, on parle dans le vent_. Il n'y a plus assez d'infirmières, plus assez de médecins. On se bat pour avoir du linge. On n'a même pas assez de gants de toilette pour laver les patients."

Le centre hospitalier de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ces conditions de travail difficiles provoquent de nombreux départs et compliquent les recrutements. Même les écoles d'infirmières peinent à recruter. Exemple à Vierzon : "Il y avait 52 entrants à l'école" affirme Laurent Carré. " Seuls 17 sont allés au bout et ont été diplômés. Il y a beaucoup d'abandons en cours de route. Les élèves-infirmiers se rendent compte évidemment des conditions de travail pendant leurs stages et beaucoup préfèrent arrêter en cours de route. C'est un métier qui leur paraît trop dur." Un cercle vicieux qui étouffe peu à peu les hôpitaux. Les revalorisations financières ne suffiront pas. Les soignants veulent aujourd'hui retrouver du sens dans leur travail.