Bourges : Non aux animaux dans les cirques

A Bourges, une poignée de défenseurs de la cause animale (ils étaient sept) a manifesté devant le cirque de St-Petersbourg. Ils recommenceront ce vendredi. Ils dénoncent les mauvais traitements que subissent les animaux dans les cirques.Ils interpellent également le maire.

Pas question pour ces militants de bloquer l'entrée au cirque, juste une sensibilisation par quelques mots et quelques photos comme celle de ce petit singe apeuré qui ne veut pas monter sur un vélo malgré le fouet que tient le dresseur. Au bout de quelques minutes, le patron du cirque intervient : "Vous pouvez faire cette action, mais s'il vous plait, allez plus loin, pas devant la caisse" explique t-il avec un fort accent russe, menaçant même de retirer aux manifestants leurs pancartes.

Cette militante de la cause animale arbore des photos qui font réfléchir. © Radio France - Michel Benoit

Les militants ne se laissent pas intimider et restent finalement au même endroit : "On veut montrer l'envers du décor, explique Martine. Une fois on est intervenu pour secourir un Orang-outan. Il portait une casquette pendant son numéro. Quand on la lui a enlevée, on s'est aperçu que son crane était déformé à cause des coups de batte de base-ball qu'il recevait. C'est cher payé pour quelques rires d'enfant"

Le cirque de St-Petersbourg propose notamment des numéros avec fauves et des chats. Certaines vidéos mettent en cause ses méthodes avec les animaux. © Radio France - Michel Benoit

Des arguments qui ne laissent sceptique Janine, une retraitée : "Il y a un coup de fouet de temps en temps ou un coup de baguette, mais je ne pense pas que les animaux soient si mal que cela dans les cirques. C'est la tradition au même titre que les clowns." Mattéo aime frissonner devant les fauves.

L'une des photos reprises par les manifestants devant le cirque de St-Petersbourg pour sensibiliser le public au sort des animaux. © Radio France - Michel Benoit

Pauline Guilhamet est à l'origine de cette action : "Un animal n'est pas fait pour être enfermé dans une cage ou pour faire le spectacle. On veut ouvrir les yeux du public. Et on veut peser sur le maire de Bourges pour qu'il prenne un arrêté municipal qui interdise à Bourges les cirques utilisant des animaux. Une quarantaine de villes ont déjà agi en ce sens." Une pétition a également été lancée sur internet. Elle a déjà recueilli près de 2.850 signatures sur internet mais pour l'instant, interdire ces cirques n'est pas à l'étude à Bourges, indique le service de presse de la mairie.