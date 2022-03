Bourges officiellement solidaire de Korosten en Ukraine

Il s'agit en fait d'une charte d'amitié, dans laquelle le conseil municipal de Bourges s'engage à aider au maximum Korosten : accueil de réfugiés, aide alimentaire notamment. Une nouvelle réunion technique est prévue ce jeudi à 14h pour voir comment organiser concrètement les choses.

La sirène a déjà retenti 59 fois à Korosten depuis le début du conflit. La gare, les usines, et même les musées ont été bombardés. 65 personnes sont mortes explique le maire Ukrainien, Wolodymyr Moskalenko : "On ne vous demande pas de venir nous protéger ou vous battre pour nous, on vous demande de peser sur les instances internationales pour interdire note ciel aux avions russes. On a besoin d'armes aussi. L'Otan, les Etats-Unis, et l'Europe nous en envoie mais il nous en faut toujours plus pour équiper nos réservistes et renforcer l'armement de nos soldats. Il nous faut des armes de dernière génération."

La visioconférence s'est tenue dans la salle du conseil municipal de Bourges , pour plus de solennité. © Radio France - Michel Benoit

Déjà de nombreuses propositions

Sur cette question, le maire de Bourges est démuni mais tentera de relayer. 60 % des femmes et des enfants ont déjà quitté la ville. Pour l'instant, il y a encore de l'électricité, du chauffage mais l'eau potable commence à manquer ainsi que les produits de première nécessité : "On va rapidement manquer de produits alimentaires, de produits d'hygiène. S'il était possible de mobiliser aussi la ville de Bourges, là-dessus" a demandé le maire Korosten.

Bourges compte effectivement apporter une aide très concrète : "Comment suivre peut-être des habitants de Korosten qui arrivent à la frontière ne Pologne pour les rapatrier à Bourges ?" s'interroge le maire Yann Galut. "Serait-il possible d'affréter un bus pour aller les chercher ? On doit caler tout cela. On a déjà reçu de nombreuses propositions de Berruyers qui pourraient héberger des Ukrainiens. Il y a urgence à agir et certains habitants de Korosten sont déjà prêts à venir ici."

L'hôtel de ville de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une ancienne infirmière de Bourges travaille à la création de l'association "Solidarité Citoyenne Franco Ukrainienne" avec plusieurs jeunes ukrainiens de Bourges : "On a reçu environ une trentaine de propositions d'hébergement, c'est énorme ! On les a renvoyés vers la plate-forme gouvernementale qui a été créée." se réjouit Nora Viviani. Cette association de Bourges tentera d'organiser l'aide locale, en lien avec la mairie, aide sans doute décuplée au cours des prochains jours.