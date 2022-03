Bourges : pas toujours facile d'être entrepreneur au féminin

C'était ce mardi la journée internationale des droits des femmes, et ce n'est pas inutile si on en croit le parcours du combattant de certaines femmes qui ont voulu créer leur propre entreprise.

Marion Corbin a lancé il y a quelques mois une sandwicherie fine dans le centre de Bourges, place des quatre piliers. Certaines questions l'ont désarçonnée quand elle montait son projet et notamment celle d'une banquière qu'elle démarchait pour un prêt, "on m'a demandé si mon mari était d'accord pour ce projet et si il était en accord avec l'idée de garder les enfants et de s'occuper de la vie à la maison. Cela m'a choquée. Je ne crois pas qu'on demanderait à un homme si sa femme est d'accord avec son projet ou si elle le soutient. Cela évoluera avec le temps mais il faut continuer à dire que ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. D'ailleurs, j'ai choisi de travailler avec le banquier qui ne me faisait peut-être pas la meilleure proposition, mais avec celui qui a d'abord cru en mon idée. Un banquier qui a vu un parcours d'entrepreneure."

La préfecture du Cher participe au mois des créatrices. © Radio France - Michel Benoit

32% des créateurs d'entreprise sont des créatrices

Seules, 32 % des créateurs d'entreprises sont des femmes dans le Cher, à peu près comme en France. La préfecture indique également que 10 % des entreprises de plus de 50 salariés du département présentent un mauvais indice H/F. Cet indice prend en compte la rémunération, la formation, le retour à l'emploi après une grossesse notamment. Ces entreprises seront obligées de négocier de nouvelles mesures avec les organisations syndicales pour une meilleure égalité H/F.