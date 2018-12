Bourges : petit coup de fatigue des gilets jaunes

Bourges, France

Seule une dizaine de gilets jaunes sur le rond point conforama à St-Germain du Puy, autre lieu emblématique de la lutte. L'annonce de l'abandon par le gouvernement des nouvelles taxes sur le carburants a t-il convaincu des gilets jaunes de cesser l'action ? Pas du tout, rétorque Pierre : "Les gens se reposent un peu. Ils sont fatigués. Le mouvement dure depuis longtemps et puis la pluie ce n'est pas très agréable, mais il n'y a pas de désertion."

Une banderole sur le rond-point conforama de st-Germain du Puy, près de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Des gilets jaunes qui changent de stratégie samedi en organisant un grand rassemblement au péage de l'A71 à Bourges, à 10H00 : " Tous les gilets jaunes du département sont attendus pour faire voir qu'on est encore très nombreux et qu'on maintiendra la lutte tant qu'on ne sera pas entendu comme il faut."

Une dizaine de gilets jaunes au rond-point conforama de St-Germain du Puy © Radio France - Kseniya Moustaphaeva

L'idée ne sera pas de bloquer les automobilistes expliquent les gilets jaunes : " On n'empêchera pas les voitures de circuler et on aura le renfort des routiers, un renfort de poids." Et les plus résolus iront manifester à Paris, malgré le risque de violence : " Cela ne me fait pas peur. Il faut montrer notre colère. J'irai en train et bien sûr je frauderai. Macron ne nous donne rien, on ne veut rien lui donner. Samedi, ça sera le bordel !" Un avertissement qui ne présage rien de bon...